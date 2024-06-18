Мишустин утвердил кураторов федеральных проектов

Вице-премьер Виталий Савельев, который курирует в правительстве транспортный блок, будет отвечать за федеральные проекты «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем», «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих». Все они входят в нацпроект «Беспилотные авиационные системы».