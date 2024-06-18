Мишустин утвердил кураторов федеральных проектов

Мишустин утвердил кураторов федеральных проектовРешение принято для организации эффективной работы нового состава правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, сообщила пресс-служба кабмина. Решение, как отметили в правительстве, принято с целью организации эффективной работы нового состава правительства по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития.
Институт кураторства внедрили в РФ 2021 г. В рамках этой системы куратор обеспечивает разработку и реализацию госпрограммы, своевременную корректировку ее параметров, контроль за достижением запланированных результатов.
За вице-премьером – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко Мишустин закрепил кураторство 14 федеральных проектов, в частности, входящих в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации»:
«Нормативное регулирование цифровой среды»;
«Информационная инфраструктура»;
«Кадры для цифровой экономики»;
«Информационная безопасность»;
«Цифровые технологии»;
«Цифровое государственное управление»;
«Искусственный интеллект»;
«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»;
«Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи».
В ведении вице-премьера будут также проекты «Доступ в интернет», «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн», «Электронный документооборот», «Подготовка кадров для ИТ». В рамках этих программ реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению «Цифровая трансформация», отметили в правительстве.
Вице-премьер Виталий Савельев, который курирует в правительстве транспортный блок, будет отвечать за федеральные проекты «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем», «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих». Все они входят в нацпроект «Беспилотные авиационные системы».
За экс-министром транспорта Мишустин закрепил еще ряд проектов, входящих в нацпроект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»: «Развитие морских портов», «Развитие Северного морского пути», «Развитие региональных аэропортов», «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна». Савельев также будет курировать проекты «Круглогодичный Севморпуть», «Беспилотные логистические коридоры» и «Автономное судовождение».
Вице-премьер Марат Хуснуллин продолжить курировать следующие проекты:
«Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай»;
«Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла»;
«Реинжиниринг правил промышленного строительства».
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко будет отвечать за федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития по направлению «Социальная сфера».
Кураторов остальных проектов в правительстве утвердят по мере подготовки согласованных предложений в аппарате кабмина, добавили в пресс-службе.
Новый состав правительства был сформирован в мае, указы о назначении членов кабмина подписал президент РФ Владимир Путин. Мишустин в том же месяце утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, а в июне внес изменения перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров.