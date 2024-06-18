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Мишустин утвердил кураторов федеральных проектов

Решение принято для организации эффективной работы нового состава правительства
Полина Худякова
Пресс-служба президента РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству ряда федеральных проектов, сообщила пресс-служба кабмина. Решение, как отметили в правительстве, принято с целью организации эффективной работы нового состава правительства по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития.

Институт кураторства внедрили в РФ 2021 г. В рамках этой системы куратор обеспечивает разработку и реализацию госпрограммы, своевременную корректировку ее параметров, контроль за достижением запланированных результатов.

За вице-премьером – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко Мишустин закрепил кураторство 14 федеральных проектов, в частности, входящих в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации»:

  • «Нормативное регулирование цифровой среды»;

  • «Информационная инфраструктура»;

  • «Кадры для цифровой экономики»;

  • «Информационная безопасность»;

  • «Цифровые технологии»;

  • «Цифровое государственное управление»;

  • «Искусственный интеллект»;

  •  «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»;

  • «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи». 

В ведении вице-премьера будут также проекты «Доступ в интернет», «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн», «Электронный документооборот», «Подготовка кадров для ИТ». В рамках этих программ реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению «Цифровая трансформация», отметили в правительстве.

Вице-премьер Виталий Савельев, который курирует в правительстве транспортный блок, будет отвечать за федеральные проекты «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем», «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих». Все они входят в нацпроект «Беспилотные авиационные системы».

За экс-министром транспорта Мишустин закрепил еще ряд проектов, входящих в нацпроект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»: «Развитие морских портов», «Развитие Северного морского пути», «Развитие региональных аэропортов», «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна». Савельев также будет курировать проекты «Круглогодичный Севморпуть», «Беспилотные логистические коридоры» и «Автономное судовождение».

Вице-премьер Марат Хуснуллин продолжить курировать следующие проекты:

  • «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай»;

  • «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла»;

  • «Реинжиниринг правил промышленного строительства».

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко будет отвечать за федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития по направлению «Социальная сфера».

Кураторов остальных проектов в правительстве утвердят по мере подготовки согласованных предложений в аппарате кабмина, добавили в пресс-службе.

Новый состав правительства был сформирован в мае, указы о назначении членов кабмина подписал президент РФ Владимир Путин. Мишустин в том же месяце утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, а в июне внес изменения перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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