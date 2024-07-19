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ЦБ зафиксировал рост инвестиций вопреки ставке и дефициту кадров

При этом дальнейшее увеличение вложений ограниченно, считают предприятия
Анастасия Бойко
Яков Тимаков

Инвестиционная активность бизнеса возросла в первом полугодии, несмотря на нехватку квалифицированных кадров, трудности с логистикой и платежами, пишет ЦБ в докладе «Региональная экономика». Основными стимулами стали увеличение внутреннего спроса, расширение географии экспорта, развитие производств в рамках импортозамещения, меры господдержки (в том числе льготные кредиты). Однако в другом докладе ЦБ «Мониторинг предприятий» высказывается отличная точка зрения. Хотя компании ожидают роста капвложений в ближайшие полгода, темпы будут замедляться. Инвестиционную активность предприятий продолжает ограничивать высокий уровень неопределенности, а также дефицит кадров, уточняется там. Обеспеченность работниками во II квартале снизилась до исторического минимума (-30,8 пункта), сообщает ЦБ. Например, красноярское предприятие по производству запасных частей для сельскохозяйственной техники отказалось от покупки новых станков в 2024 г. в связи с дефицитом токарей, фрезеровщиков и литейщиков, отмечается в докладе регулятора.

По данным Росстата, в I квартале инвестиции в основной капитал выросли на 14,5% в годовом выражении. Собственные средства предприятий оставались основным источником финансирования вложений (61,9%), на втором месте были бюджетные средства (12,9%), на третьем – банковские кредиты (11,2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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