ЦБ зафиксировал рост инвестиций вопреки ставке и дефициту кадров

Инвестиционная активность бизнеса возросла в первом полугодии, несмотря на нехватку квалифицированных кадров, трудности с логистикой и платежами, пишет ЦБ в докладе «Региональная экономика». Основными стимулами стали увеличение внутреннего спроса, расширение географии экспорта, развитие производств в рамках импортозамещения, меры господдержки (в том числе льготные кредиты). Однако в другом докладе ЦБ «Мониторинг предприятий» высказывается отличная точка зрения. Хотя компании ожидают роста капвложений в ближайшие полгода, темпы будут замедляться. Инвестиционную активность предприятий продолжает ограничивать высокий уровень неопределенности, а также дефицит кадров, уточняется там. Обеспеченность работниками во II квартале снизилась до исторического минимума (-30,8 пункта), сообщает ЦБ. Например, красноярское предприятие по производству запасных частей для сельскохозяйственной техники отказалось от покупки новых станков в 2024 г. в связи с дефицитом токарей, фрезеровщиков и литейщиков, отмечается в докладе регулятора.