Крупный бизнес ожидает позитивных финансовых результатов по итогам года

Большинство членов совета директоров (СД) крупных российских компаний прогнозируют позитивные финансовые результаты своих компаний по итогам года, несмотря на серьезные вызовы, следует из данных совместного исследования Центра устойчивого развития Школы управления «Сколково» и консалтинговой компании «Технологии доверия» (есть у «Ведомостей»). Почти 90% респондентов не предвидят убытков, из них 20% ожидают получение значительной, 65% – небольшой прибыли. Сдерживает ожидания бизнеса необходимость поиска дополнительного финансирования в условиях высокой ключевой ставки, пишут авторы исследования.