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Как прошли нулевые чтения проекта бюджета на будущую трехлетку

Сенаторы и главы регионов призвали Минфин предусмотреть больше средств на нужды субъектов
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Пресс-служба Совета Федерации

Парламент перешел к рассмотрению проекта бюджета на следующие три года – в Совете Федерации (СФ) прошли первые публичные обсуждения документа, так называемые нулевые чтения. Нынешний бюджетный пакет «более объемный и амбициозный, чем обычно» и его следует рассматривать не как «бухгалтерский документ, а как инструмент развития», отметила во вступительном слове спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. В следующем году прогнозируется рост доходов бюджета на 4 трлн руб. по сравнению с 2024 г., также проект предполагает выделение значительных средств на реализацию новых нацпроектов – по сравнению с их прошлой версией финансирование увеличено почти в два раза, напомнила Матвиенко. «Я пытала сегодня [министра финансов] Антона Германовича [Силуанова]: «Бюджет реалистичный, он реализуем?» Он твердо сказал, что все просчитано, выверено, бюджет реалистичный. Поэтому, коллеги, будем исходить из этого при нашем обсуждении», – задала тон дискуссии спикер Совета Федерации.

Силуанов, представляя проект бюджета, вновь повторил свой тезис, что основные приоритеты расходов – социальные обязательства, укрепление обороноспособности и технологическое лидерство. Министр финансов отметил продолжающееся снижение зависимости федеральных доходов от нефтегазовых поступлений. Бюджет структурно сбалансирован и направлен на укрепление финансовой устойчивости страны, отметил Силуанов. Отдельно министр подчеркнул сбалансированность доходов и расходов региональных бюджетов: их объем на консолидированной основе составит более 25 трлн руб. Это «существенный рост» по сравнению с тем уровнем, который наблюдался еще несколько лет назад, подчеркнул он. Согласно плану кабмина, расходы федерального бюджета в следующем году вырастут до 41,47 трлн руб. с 39,4 трлн руб. в 2024 г., доходы – до 40,29 трлн руб. с 36,1 трлн.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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