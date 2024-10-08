Как прошли нулевые чтения проекта бюджета на будущую трехлетку

Парламент перешел к рассмотрению проекта бюджета на следующие три года – в Совете Федерации (СФ) прошли первые публичные обсуждения документа, так называемые нулевые чтения. Нынешний бюджетный пакет «более объемный и амбициозный, чем обычно» и его следует рассматривать не как «бухгалтерский документ, а как инструмент развития», отметила во вступительном слове спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. В следующем году прогнозируется рост доходов бюджета на 4 трлн руб. по сравнению с 2024 г., также проект предполагает выделение значительных средств на реализацию новых нацпроектов – по сравнению с их прошлой версией финансирование увеличено почти в два раза, напомнила Матвиенко. «Я пытала сегодня [министра финансов] Антона Германовича [Силуанова]: «Бюджет реалистичный, он реализуем?» Он твердо сказал, что все просчитано, выверено, бюджет реалистичный. Поэтому, коллеги, будем исходить из этого при нашем обсуждении», – задала тон дискуссии спикер Совета Федерации.