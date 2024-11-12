РСПП предложил ЦБ перейти к регулированию валютного курса для участников ВЭД

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ЦБ таргетировать курс рубля для участников внешнеэкономической деятельности. Режим плавающего валютного курса утратил актуальность в условиях санкций, в том числе в отношении ЦБ, банков и бирж, на фоне ухода нерезидентов с российского валютного рынка. Об этом говорится в его анализе Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 гг. (документ есть у «Ведомостей»). С точки зрения крупного бизнеса сейчас в политике Банка России стабильность рубля является «второстепенной задачей» по сравнению с инфляцией (ЦБ перешел от установления ориентиров по курсу рубля к таргетированию инфляции в 2014 г.). Но для нормального функционирования экономики в период структурной адаптации нужно ввести временное регулирование валютного курса, следует из документа.