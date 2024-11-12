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РСПП предложил ЦБ перейти к регулированию валютного курса для участников ВЭД

Плавающий курс не актуален в условиях санкций
Ксения Котченко
Екатерина Литова
Крупный бизнес (на фото справа – президент РСПП Александр Шохин) считает, что стабильность рубля не должна быть для ЦБ второстепенной задачей/ Екатерина Штукина / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ЦБ таргетировать курс рубля для участников внешнеэкономической деятельности. Режим плавающего валютного курса утратил актуальность в условиях санкций, в том числе в отношении ЦБ, банков и бирж, на фоне ухода нерезидентов с российского валютного рынка. Об этом говорится в его анализе Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 гг. (документ есть у «Ведомостей»). С точки зрения крупного бизнеса сейчас в политике Банка России стабильность рубля является «второстепенной задачей» по сравнению с инфляцией (ЦБ перешел от установления ориентиров по курсу рубля к таргетированию инфляции в 2014 г.). Но для нормального функционирования экономики в период структурной адаптации нужно ввести временное регулирование валютного курса, следует из документа.

Значительные колебания рубля снижают его привлекательность для сбережений и инвестиций, отмечает РСПП. Например, в 2024 г. колебания курса рубля к юаню превышали 22%, тогда как волатильность юаня к доллару США была не выше 4% – оншорный курс китайской валюты к американской контролируется Народным банком Китая и может колебаться лишь в пределах 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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