Минпромторг систематизирует всю информацию о переходе на отечественные решения

Минпромторг систематизирует всю информацию о переходе на отечественные решенияСейчас у государства нет агрегированных данных о реальном положении дел в сфере импортозамещения
Минпромторг планирует создать систему, которая позволит контролировать реализацию планов по переходу на отечественные решения всех субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ): оборонной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности. Это следует из документации конкурса в электронной форме, опубликованной министерством на портале госзакупок 6 ноября. Подача заявок на конкурс заканчивалась 22 ноября.
Размещенная закупка предполагает проведение научно-исследовательской работы (НИР), по итогам которой должны быть разработаны требования к информационной системе, которая будет содержать планы перехода субъектов КИИ на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК).
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