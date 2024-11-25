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Минпромторг систематизирует всю информацию о переходе на отечественные решения

Сейчас у государства нет агрегированных данных о реальном положении дел в сфере импортозамещения
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг планирует создать систему, которая позволит контролировать реализацию планов по переходу на отечественные решения всех субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ): оборонной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности. Это следует из документации конкурса в электронной форме, опубликованной министерством на портале госзакупок 6 ноября. Подача заявок на конкурс заканчивалась 22 ноября.

Размещенная закупка предполагает проведение научно-исследовательской работы (НИР), по итогам которой должны быть разработаны требования к информационной системе, которая будет содержать планы перехода субъектов КИИ на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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