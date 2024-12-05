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/ Экономика

Что Путин говорил про экономические связи с миром на форуме «Россия зовет»

Роль развивающихся стран в мировой экономике растет, отметил президент
Анастасия Бойко
Яков Тимаков
Президент отметил, что европейскому бизнесу «просто так вернуться на прежние места будет достаточно сложно» из-за того, что многие ниши уже заняты, но Россия специально никаких препятствий создавать не будет
Президент отметил, что европейскому бизнесу «просто так вернуться на прежние места будет достаточно сложно» из-за того, что многие ниши уже заняты, но Россия специально никаких препятствий создавать не будет / Максим Стулов / Ведомости

Глобального Запада больше не существует, «он становится все менее и менее глобальным» – его доля в мировом ВВП постоянно сокращается, как и роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовет!». В то же время роль Глобального Юга и Востока растет, указал Путин. Темп роста экономик развивающихся стран в два раза выше, чем тех стран, которые называют «развитыми», подчеркнул президент.

«Некоторые экономики развиваются совершенно необычными темпами. Например, достаточно посмотреть на Эфиопию, там за последние 10 лет рост составил около 120%, это просто феноменальные показатели», – отметил он. Такими же темпами развиваются очень многие страны Глобального Юга и Востока, поэтому Россия ориентируется на сотрудничество с теми странами, где наблюдается рост экономики и где увеличивается число партнеров, которые не оглядываются «на окрики со стороны». В то же время в развитии торговых отношений РФ и КНР остается проблема взаимных расчетов, напомнил Путин. Это связано с тем, что почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах, юанях и рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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