Что Путин говорил про экономические связи с миром на форуме «Россия зовет»

«Некоторые экономики развиваются совершенно необычными темпами. Например, достаточно посмотреть на Эфиопию, там за последние 10 лет рост составил около 120%, это просто феноменальные показатели», – отметил он. Такими же темпами развиваются очень многие страны Глобального Юга и Востока, поэтому Россия ориентируется на сотрудничество с теми странами, где наблюдается рост экономики и где увеличивается число партнеров, которые не оглядываются «на окрики со стороны». В то же время в развитии торговых отношений РФ и КНР остается проблема взаимных расчетов, напомнил Путин. Это связано с тем, что почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах, юанях и рублях.