Что Путин говорил про экономические связи с миром на форуме «Россия зовет»Роль развивающихся стран в мировой экономике растет, отметил президент
Глобального Запада больше не существует, «он становится все менее и менее глобальным» – его доля в мировом ВВП постоянно сокращается, как и роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовет!». В то же время роль Глобального Юга и Востока растет, указал Путин. Темп роста экономик развивающихся стран в два раза выше, чем тех стран, которые называют «развитыми», подчеркнул президент.
«Некоторые экономики развиваются совершенно необычными темпами. Например, достаточно посмотреть на Эфиопию, там за последние 10 лет рост составил около 120%, это просто феноменальные показатели», – отметил он. Такими же темпами развиваются очень многие страны Глобального Юга и Востока, поэтому Россия ориентируется на сотрудничество с теми странами, где наблюдается рост экономики и где увеличивается число партнеров, которые не оглядываются «на окрики со стороны». В то же время в развитии торговых отношений РФ и КНР остается проблема взаимных расчетов, напомнил Путин. Это связано с тем, что почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах, юанях и рублях.