Бизнес на УСН сможет не учитывать в основных средствах российское оборудование

Со следующего года действуют новые параметры, при соблюдении которых разрешено применять УСН. В частности, увеличен лимит доходов с 200 млн до 450 млн руб., средняя численность работников – со 100 до 130 человек, а остаточная стоимость основных средств – со 150 млн до 200 млн руб. Если компания превышает хотя бы один из этих порогов, то лишается права применять УСН.