Бизнес на УСН сможет не учитывать в основных средствах российское оборудование

Бизнес на УСН сможет не учитывать в основных средствах российское оборудованиеЭксперты называют решение половинчатым
Бизнес сможет не учитывать стоимость российского высокотехнологичного оборудования из списка правительства при расчете остаточной стоимости основных средств для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Это следует из ответа замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева на письмо «Опоры России». В ноябре с просьбой разъяснить правила учета остаточных средств для компаний на УСН в Минфин обратился вице-президент бизнес-объединения Андрей Шубин. Оба письма есть у «Ведомостей».
Со следующего года действуют новые параметры, при соблюдении которых разрешено применять УСН. В частности, увеличен лимит доходов с 200 млн до 450 млн руб., средняя численность работников – со 100 до 130 человек, а остаточная стоимость основных средств – со 150 млн до 200 млн руб. Если компания превышает хотя бы один из этих порогов, то лишается права применять УСН.