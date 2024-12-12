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/ Экономика

Бизнес на УСН сможет не учитывать в основных средствах российское оборудование

Эксперты называют решение половинчатым
Анастасия Бойко
Эксперты называют половинчатым разрешение Минфина «упрощенцам» не учитывать в основных средствах российское оборудование
Эксперты называют половинчатым разрешение Минфина «упрощенцам» не учитывать в основных средствах российское оборудование / Алексей Орлов / Ведомости

Бизнес сможет не учитывать стоимость российского высокотехнологичного оборудования из списка правительства при расчете остаточной стоимости основных средств для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Это следует из ответа замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева на письмо «Опоры России». В ноябре с просьбой разъяснить правила учета остаточных средств для компаний на УСН в Минфин обратился вице-президент бизнес-объединения Андрей Шубин. Оба письма есть у «Ведомостей».

Со следующего года действуют новые параметры, при соблюдении которых разрешено применять УСН. В частности, увеличен лимит доходов с 200 млн до 450 млн руб., средняя численность работников – со 100 до 130 человек, а остаточная стоимость основных средств – со 150 млн до 200 млн руб. Если компания превышает хотя бы один из этих порогов, то лишается права применять УСН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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