Когда начнется снижение инфляции

Динамика инфляции по году была неоднородной. В I квартале наблюдалось ее планомерное снижение в месячном выражении – с 0,86% в январе до 0,39% в марте. Затем рост цен пошел вверх – с апрельских 0,5% до 1,14% в июле (в этом месяце была проведена индексация тарифов ЖКХ впервые за полтора года). В августе было зафиксировано резкое замедление показателя до 0,2% (традиционно в этом месяце наблюдается сезонное удешевление плодоовощей). Осенью инфляция вновь ускорилась – с 0,48% в сентябре до 0,75% в октябре. В ноябре рост цен удвоился по сравнению с предыдущим месяцем до 1,43%. В последний раз цены в ноябре росли такими темпами в 2002 г.