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/ Экономика

Когда начнется снижение инфляции

На заметное снижение роста цен не стоит рассчитывать раньше следующего лета
Яков Тимаков
Анастасия Бойко
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Инфляция в годовом выражении разогналась до 9,52% к 16 декабря, когда Росстат и Минэкономразвития в последний раз публиковали данные за неделю. В годовом исчислении инфляция не превышала 9% в 2024 г., за исключением июля и августа (9,13 и 9,04%). В декабре ее уровень может приблизиться к 10%, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики. Благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и более сдержанным расходам бюджета рост цен может замедлиться до 5–6% в конце 2025 г.

Динамика инфляции по году была неоднородной. В I квартале наблюдалось ее планомерное снижение в месячном выражении – с 0,86% в январе до 0,39% в марте. Затем рост цен пошел вверх – с апрельских 0,5% до 1,14% в июле (в этом месяце была проведена индексация тарифов ЖКХ впервые за полтора года). В августе было зафиксировано резкое замедление показателя до 0,2% (традиционно в этом месяце наблюдается сезонное удешевление плодоовощей). Осенью инфляция вновь ускорилась – с 0,48% в сентябре до 0,75% в октябре. В ноябре рост цен удвоился по сравнению с предыдущим месяцем до 1,43%. В последний раз цены в ноябре росли такими темпами в 2002 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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