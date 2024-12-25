Когда начнется снижение инфляции

Когда начнется снижение инфляцииНа заметное снижение роста цен не стоит рассчитывать раньше следующего лета
Инфляция в годовом выражении разогналась до 9,52% к 16 декабря, когда Росстат и Минэкономразвития в последний раз публиковали данные за неделю. В годовом исчислении инфляция не превышала 9% в 2024 г., за исключением июля и августа (9,13 и 9,04%). В декабре ее уровень может приблизиться к 10%, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики. Благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и более сдержанным расходам бюджета рост цен может замедлиться до 5–6% в конце 2025 г.
Динамика инфляции по году была неоднородной. В I квартале наблюдалось ее планомерное снижение в месячном выражении – с 0,86% в январе до 0,39% в марте. Затем рост цен пошел вверх – с апрельских 0,5% до 1,14% в июле (в этом месяце была проведена индексация тарифов ЖКХ впервые за полтора года). В августе было зафиксировано резкое замедление показателя до 0,2% (традиционно в этом месяце наблюдается сезонное удешевление плодоовощей). Осенью инфляция вновь ускорилась – с 0,48% в сентябре до 0,75% в октябре. В ноябре рост цен удвоился по сравнению с предыдущим месяцем до 1,43%. В последний раз цены в ноябре росли такими темпами в 2002 г.