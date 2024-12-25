Центробанк опубликовал данные по инфляции в регионах за ноябрь

В ноябре 2024 г. в Москве годовая инфляция уменьшилась и составила 9,36% после 9,54% в октябре. В Центральном федеральном округе и по России в целом годовая инфляция, напротив, увеличилась и составила 9,19% и 8,88% соответственно. При этом, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Москве увеличился и составил 10,23% против 9,57% в октябре. Рост стоимости на непродовольственные товары снизился с 6,91% до 6,47%, как отмечает регулятор – из-за обеспеченности автомобильным производством. Также уменьшился и годовой темп прироста цен на услуги до 10,97% с 11,83% в октябре, в основном из-за расширения предложения отдыха в Московской области. В области показатель инфляции оказался ниже федерального – 8,85% после 8,65%, но все равно вырос.