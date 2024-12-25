Центробанк опубликовал данные по инфляции в регионах за ноябрь

Центробанк опубликовал данные по инфляции в регионах за ноябрьВ целом по России показатель ускорился и составил 8,88%
Банк России опубликовал данные по инфляции в российских регионах за ноябрь 2024 г. Инфляция по стране составила 8,88% после 8,54% в октябре, следует из данных регулятора. Показатель роста цен в Москве оказался выше федерального уровня, а на продовольственные товары превысил 10%.
Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года, а рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, указывает регулятор. Дополнительным проинфляционным фактором последних месяцев, воздействующим на цены широкого круга товаров и услуг, является произошедшее ослабление рубля, замечает ЦБ, добавляя, что нынешний уровень жесткости денежно-кредитной политики «формирует предпосылки» для достижения показателя инфляции в 4% в 2026 г.
В ноябре 2024 г. в Москве годовая инфляция уменьшилась и составила 9,36% после 9,54% в октябре. В Центральном федеральном округе и по России в целом годовая инфляция, напротив, увеличилась и составила 9,19% и 8,88% соответственно. При этом, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Москве увеличился и составил 10,23% против 9,57% в октябре. Рост стоимости на непродовольственные товары снизился с 6,91% до 6,47%, как отмечает регулятор – из-за обеспеченности автомобильным производством. Также уменьшился и годовой темп прироста цен на услуги до 10,97% с 11,83% в октябре, в основном из-за расширения предложения отдыха в Московской области. В области показатель инфляции оказался ниже федерального – 8,85% после 8,65%, но все равно вырос.
В Санкт-Петербурге инфляция выросла на 1%, с 7,69% до 8,69%. Инфляция в городе была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе 8,61%. Рост стоимости наблюдается сразу во всех трех категориях. Рост цен на продовольственные товары составил 9,29% после 7,87%. Центробанк винит ослабление рубля, а также снижение урожайности. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в ноябре увеличился и составил 7,50% после 6,87%. В частности из-за роста цен моторного масла и парфюмерно-косметических товаров. На услуги также выросли цены, с 8,37% до 9,28%. В ноябре мобильные операторы активнее переносили в цены издержки на оплату труда, на модернизацию и расширение сети, а также на обслуживание оборудования, отмечает регулятор.
Цены повторно выросли в некоторых приграничных регионах. Инфляция в Курской области ускорилась до 8,82% после 8,32% в октябре. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 10,43% после 9,50%, а в секторе непродовольственных товаров – снизился до 5,62% в ноябре после 5,97%. Как отмечает регулятор, этот показатель и в целом по стране практически не менялся. Годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 12,01% в ноябре после 10,77%, как поясняет ЦБ, снова из-за роста издержек на обслуживание и обновление телекоммуникационного оборудования.
В Воронежской области инфляция выросла до 10,35% после 9,62%. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 11,33% после 10,23% месяцем ранее, преимущественно из-за засухи и недосбора картофеля, резюмирует регулятор. Рост цен на непродовольственные товары составил 6,23% после 5,86% месяцем ранее, а на услуги – 13,84% против 13,36% в октябре. В Крыму инфляция ускорилась до 8,82% после 8% в октябре. Годовой темп прироста цен на продукты питания в ноябре увеличился до 10,81% после 9,76%, также из-за засухи. Выросли цены на услуги и непродовольственные товары.
В Брянской, Белгородской областях, а также в Краснодарском крае инфляция ускорилась. ЦБ не представил данные о росте инфляции в Луганской, Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. По результатам октября лидером снижения уровня инфляции была Оренбургская область. На момент публикации материала регулятор не предоставил ноябрьские данные по региону.
В октябре инфляция в регионах оставалась высокой. Годовой рост цен в регионах в октябре по-прежнему был высоким, но замедлился в 47 из них, наиболее значительно – в Оренбургской и Иркутской областях. Замедлился годовой рост цен на услуги, сильнее всего на авиаперелеты и зарубежный туризм. Кроме того, медленнее дорожали продукты питания – в частности, мясо, яйца и овощи. Рост цен на непродовольственные товары, напротив, ускорился, отмечал ЦБ.
20 декабря регулятор неожиданно оставил ключевую ставку на уровне 21%. При этом 25 декабря директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган рассказал, что в ЦБ ожидают инфляцию на уровне 9,6-9,8% по итогам года. Согласно октябрьскому прогнозу регулятора, инфляция по итогам этого года должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. ожидается, что показатель придет к целевым 4%. По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Минэкономразвития оценило уровень годовой инфляции на эту же дату в 9,52%. 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию тревожным сигналом. В остальном же, по мнению главы государства, ситуация в экономике устойчивая.