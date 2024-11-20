Банк России: в октябре инфляция в регионах оставалась высокой

Также замедлилась годовая инфляция и в Санкт-Петербурге. На октябрь 2024 г. прирост уменьшился и составил 7,69% против 8,11% в сентябре. Прирост цен на продовольственные товары уменьшился до 7,87% против 8,51% в сентябре. Также снизилась инфляция в категории услуг, но прирост цен на непродовольственные товары увеличился и составил 6,87% против 6,55% в сентябре. В общем, инфляция в городе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,9%) и в целом по стране.