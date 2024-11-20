Банк России: в октябре инфляция в регионах оставалась высокой
Годовой рост цен в регионах в октябре по-прежнему был высоким, но замедлился в 47 из них, наиболее значительно – в Оренбургской и Иркутской областях, говорится в сообщении на сайте Банка России.
Замедлился годовой рост цен на услуги, сильнее всего на авиаперелеты и зарубежный туризм. Кроме того, медленнее дорожали продукты питания – в частности, мясо, яйца и овощи. Рост цен на непродовольственные товары, напротив, ускорился, отмечает ЦБ. Как следует из данных регулятора, в октябре 2024 г. в Москве годовая инфляция уменьшилась и составила 9,54% против 9,67% в сентябре.
В Центральном федеральном округе и по России в целом годовая инфляция также уменьшилась и составила 9,06% и 8,54% соответственно. Снижение столичной инфляции было вызвано главным образом увеличением предложения на отдельных рынках услуг. Годовой темп прироста цен на услуги в Москве уменьшился до 11,83%, он составлял 12,53% в сентябре. Это связано с расширением направлений и роста предложения со стороны туроператоров, отмечает регулятор. В категориях продовольственных и непродовольственных товаров стоимость продолжила незначительно расти.
Также замедлилась годовая инфляция и в Санкт-Петербурге. На октябрь 2024 г. прирост уменьшился и составил 7,69% против 8,11% в сентябре. Прирост цен на продовольственные товары уменьшился до 7,87% против 8,51% в сентябре. Также снизилась инфляция в категории услуг, но прирост цен на непродовольственные товары увеличился и составил 6,87% против 6,55% в сентябре. В общем, инфляция в городе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,9%) и в целом по стране.
Лидером снижения инфляции стала Оренбургская область. В октябре годовая инфляция в регионе составила 7,60% после 8,53% в сентябре. По Приволжскому федеральному округу показатель прироста составил 8,15%. В октябре годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 7,55% с 8,64% в сентябре из-за динамики цен на мясопродукты. В категориях продовольственных и непродовольственных товаров инфляция также замедлилась.
Цены выросли в некоторых приграничных регионах. В Курской области показатель прироста составил 8,32% после 7,86% в сентябре. Также вырос годовой темп прироста цен на непродовольственные товары, он увеличился до 5,97% в октябре после 5,49% в сентябре. Из-за уменьшения производства нефтепродуктов несколько сократилось предложение автомобильного бензина на внутреннем рынке. В результате его стоимость росла в годовом выражении быстрее, чем в предыдущем месяце, сообщает регулятор.
Годовая инфляция в Воронежской области в октябре увеличилась до 9,62% после 9,23% в сентябре. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в октябре увеличился до 10,23% после 9,41% месяцем ранее. Инфляция на непродовольственные товары в октябре увеличилась до 5,86% после 5,76%. Рост цен на услуги почти не изменился, составив 13,36% после 13,33%.
Также инфляция ускорилась в Крыму до 8% после 7% в сентябре. Годовой темп прироста цен на продукты питания в октябре увеличился до 9,76% после 8,49%. Цены на непродовольственные товары в октябре увеличились до 4,69% после 3,51%. На услуги также выросли – до 9,17% после 8,98% в сентябре.
В Ростовской, Брянской, Белгородской областях, а также в Краснодарском крае инфляция замедлилась. ЦБ не представил данные о росте инфляции в Луганской, Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.