Россия обсуждает привлечение трудовых мигрантов из Вьетнама

В 2025 г. квоты на привлечение мигрантов из визовых стран выросли в 1,5 раза и составляют 235 000 человек. По последним данным МВД, на 1 сентября в России находились 6,17 млн иностранных граждан, это примерно 4,2% от населения России. За январь – сентябрь 2024 г. прирост в обмене со странами дальнего зарубежья увеличился почти на 1500 человек, сообщали аналитики «Эксперт РА». Росстат по данным на сентябрь фиксировал нулевой приток мигрантов из Вьетнама, число прибывших и число выбывших были равны и составляли два человека. За аналогичный период прошлого года в Россию из Вьетнама прибыли четыре человека, а покинули страну трое.