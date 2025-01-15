Россия обсуждает привлечение трудовых мигрантов из Вьетнама

Россия обсуждает привлечение трудовых мигрантов из ВьетнамаГлава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о подготовке к расширению сотрудничества
Россия готовится принимать трудовых мигрантов из Вьетнама, чтобы закрыть потребность экономики в рабочей силе, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, ведутся переговоры о подготовке кадров, в частности, о создании школы во Вьетнаме для обучения работников русскому языку.
«Здесь есть возможности, вернее, у нас есть потребность в рабочей силе, а во Вьетнаме есть рабочие руки. Поэтому вполне естественно, нормальный переговорный процесс, чтобы узнали русский язык. Поэтому есть долгосрочные инвестиции. Одной из тем переговоров, вы знаете, было создание школы, русской школы здесь, во Вьетнаме», – сказал Решетников. Он подчеркнул, что в российской экономике конкурентоспособный на мировом уровне уровень заработных плат.
В 2025 г. квоты на привлечение мигрантов из визовых стран выросли в 1,5 раза и составляют 235 000 человек. По последним данным МВД, на 1 сентября в России находились 6,17 млн иностранных граждан, это примерно 4,2% от населения России. За январь – сентябрь 2024 г. прирост в обмене со странами дальнего зарубежья увеличился почти на 1500 человек, сообщали аналитики «Эксперт РА». Росстат по данным на сентябрь фиксировал нулевой приток мигрантов из Вьетнама, число прибывших и число выбывших были равны и составляли два человека. За аналогичный период прошлого года в Россию из Вьетнама прибыли четыре человека, а покинули страну трое.
Спрос на квалифицированных мигрантов сохраняется на фоне нехватки трудовых ресурсов, по данным за ноябрь, уровень безработицы составляет рекордно низкие 2,3%. Дефицит кадров составляет 1,5 млн человек, сообщал 11 декабря вице-премьер Александр Новак. По данным Росстата, к концу III квартала 2024 г. было 2,7 млн вакантных рабочих мест среди крупных и средних организаций. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. спрос на работников в стране вырос на 410 000 человек.
Решетников отметил, что отношения с Вьетнамом – это стратегическое направление. Страна является мощным логистическим хабом в Юго-Восточной Азии – рядом находятся Таиланд, Лаос, Малайзия, Индонезия и другие страны, а у экономики высокие темпы роста. Цель по наращиванию товарооборота с $5 млрд до $15 млрд хоть и амбициозная, но достижимая, считает Решетников. Россия поставляет в страну энергоносители, в том числе уголь, также обсуждаются поставки газа, указал министр. Другое мощное направление – это поставки из России пищевой продукции. «Вьетнам открыл наше производство свинины, сейчас наращиваем поставки пшеницы», – отметил министр.
Еще одно направление для взаимодействия – это реализация потенциала зоны свободной торговли, в 2015 г. соответствующее соглашение заключил с Вьетнамом Евразийский экономический союз.
Россия начала поставлять в страну автомобили, Вьетнам может стать «точкой входа» для поставок в регион.
«Вьетнамская экономика тоже поставляет нам достаточно много продукции, в первую очередь это, конечно, текстиль, одежда, костюмы. Но помимо этого здесь развивается и микроэлектроника, здесь есть несколько крупных заводов по производству техники, телефонов, смартфонов, компьютеров и так далее. Поэтому мы здесь тоже заинтересованы в развитии кооперации», – отметил Решетников. Пока главным ограничением остаются платежи, добавил министр.
Россия заинтересована и в образовательном обмене, говорит Решетников: «Традиционно вьетнамский студент, вьетнамская молодежь приезжала и училась и в Советском Союзе, сейчас учится в России». Актуально и развитие туризма на фоне увеличения числа перелетов и маршрутной сети, добавил министр. Российские туристы знают вьетнамский рынок, на юге Вьетнама созданы «хорошие курорты», а туристы из Вьетнама путешествуют все больше. «Конечно, мы хотим тоже побороться за этот поток, приглашая в Россию», – заявил Решетников.
Премьер-министр Михаил Мишустин находится с двухдневным визитом во Вьетнаме. 15 января прошла встреча с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, а также российско-вьетнамский бизнес-диалог на высоком уровне.