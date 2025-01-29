ФРС США решила сохранить ключевую ставку на текущем уровне

ФРС США решила сохранить ключевую ставку на текущем уровнеОтказ от понижения обусловлен повышенной инфляцией
Федеральная резервная система США (ФРС), как и прогнозировалось, приняла решение не менять базовую ключевую ставку, сохранив ее на уровне 4,25-4,5% годовых, сообщила пресс-служба американского регулятора.
ФРС подчеркнула в своем заявлении, что последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, безработица в последние месяцы стабилизировалась на низком уровне. Регулятор при этом добавил, что инфляция остается несколько повышенной.
«Комитет [Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС] стремится достичь максимальной занятости и уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе», – говорится в пресс-релизе. – В поддержку своих целей комитет решил сохранить целевой диапазон процентной ставки по федеральным фондам на уровне 4 1/4 – 4 1/2 процентов».
Комитет продолжит сокращать свои активы в казначейских ценных бумагах, агентском долге и ипотечных ценных бумагах, добавил регулятор.
ФРС продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономические перспективы, она будет готова скорректировать денежно-кредитную политику, если возникнут риски, которые могут помешать достижению поставленных целей. В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях, добавил регулятор.
Годовой уровень инфляции в США составил 2,9% за 2024 г., в 2023 г. показатель увеличился на 2,7%, согласно данным министерства труда США. Следующее обновление данных по инфляции запланировано на 12 февраля.
В декабре прошлого года ФРС понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. Прежний диапазон ставки составлял 4,5-4,75%.
В своем релизе ФРС сообщала, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки. ФРС также прогнозировала ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г.
Глава инвестиционной компании Sovereign Wealth Management Гэри Королев сказал «Ведомостям», что решение по сохранению ставки на прежнем уровне было ожидаемым, учитывая предыдущие снижения ставок ФРС и смену администрации Белого дома.
«Это означает, что ФРС не хочет создавать неопределенность на рынке, неожиданно меняя процентные ставки. Также сохраняются опасения по поводу устойчивой инфляции и сильного рынка труда», – сказал он.
Он также считает, что данное решение указывает на то, что ФРС считает экономику достаточно устойчивой, а уровень безработицы достаточно низким, чтобы ставки оставались относительно высокими. «Снижение ставок могло бы привести к избытку ликвидности, что способствовало бы росту рынков, дальнейшему снижению безработицы, увеличению заработных плат и, как следствие, усилению инфляции», – добавил он.