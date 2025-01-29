ФРС США решила сохранить ключевую ставку на текущем уровне

В своем релизе ФРС сообщала, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки. ФРС также прогнозировала ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г.