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Глава ЕЦБ призвала мировые центробанки сохранять независимость

Ведомости

Мировым центральным банкам стоит сохранять независимость, поскольку политическое вмешательство может подорвать способность регуляторов сдерживать инфляцию. Об этом заявила председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

«Хотя недавние исследования показывают, что юридическая независимость центральных банков никогда не была столь распространена, как сегодня, нет сомнений в том, что фактическая независимость центральных банков ставится под сомнение в нескольких частях мира», – констатировала она (цитата по Reuters). По словам Лагард, политическое вмешательство может привести к «порочному кругу», который может привести к подрыву независимости регуляторов.

Глава центробанка Словакии Петер Казимир на конференции финансовых регуляторов в Будапеште отметил, что министры финансов и руководство центральных банков «находятся не в одной лодке, соблазн переложить вину друг на друга довольно велик, особенно когда инфляция настолько высока».

«Мы [центральные банки] были лучшими друзьями министров финансов с очень низкими [ключевыми процентными] ставками. Но теперь это не так», – добавил он.

В октябре 2024 г. совет управляющих ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Ставка по основным операциям рефинансирования составила 3,4%, ставки по депозитной программе и маржинальной кредитной программе также были снижены до 3,25% и 3,65% соответственно. ЕЦБ ожидал роста инфляции, прежде чем она снизится до целевого уровня в 2025 г. Внутренняя инфляция по-прежнему остается высокой, так как зарплаты продолжают ускоренный рост.

Федеральная резервная система США (ФРС, американский регулятор) 18 декабря 2024 г. понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. – до 4,25-4,5%. Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной.

Вместе с тем, вступивший в должность 20 января президент США республиканец Дональд Трамп призвал ФРС продолжать снижать ключевую ставку. По его словам, он разбирается в денежно-кредитной политике лучше, чем те, кто ее определяет. Американский регулятор, в свою очередь, объявил о перерыве в решениях по ставке после декабрьского снижения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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