Глава ЕЦБ призвала мировые центробанки сохранять независимость

«Хотя недавние исследования показывают, что юридическая независимость центральных банков никогда не была столь распространена, как сегодня, нет сомнений в том, что фактическая независимость центральных банков ставится под сомнение в нескольких частях мира», – констатировала она (цитата по Reuters). По словам Лагард, политическое вмешательство может привести к «порочному кругу», который может привести к подрыву независимости регуляторов.