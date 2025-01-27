Глава ЕЦБ призвала мировые центробанки сохранять независимость
Мировым центральным банкам стоит сохранять независимость, поскольку политическое вмешательство может подорвать способность регуляторов сдерживать инфляцию. Об этом заявила председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
«Хотя недавние исследования показывают, что юридическая независимость центральных банков никогда не была столь распространена, как сегодня, нет сомнений в том, что фактическая независимость центральных банков ставится под сомнение в нескольких частях мира», – констатировала она (цитата по Reuters). По словам Лагард, политическое вмешательство может привести к «порочному кругу», который может привести к подрыву независимости регуляторов.
Глава центробанка Словакии Петер Казимир на конференции финансовых регуляторов в Будапеште отметил, что министры финансов и руководство центральных банков «находятся не в одной лодке, соблазн переложить вину друг на друга довольно велик, особенно когда инфляция настолько высока».
«Мы [центральные банки] были лучшими друзьями министров финансов с очень низкими [ключевыми процентными] ставками. Но теперь это не так», – добавил он.
В октябре 2024 г. совет управляющих ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Ставка по основным операциям рефинансирования составила 3,4%, ставки по депозитной программе и маржинальной кредитной программе также были снижены до 3,25% и 3,65% соответственно. ЕЦБ ожидал роста инфляции, прежде чем она снизится до целевого уровня в 2025 г. Внутренняя инфляция по-прежнему остается высокой, так как зарплаты продолжают ускоренный рост.
Федеральная резервная система США (ФРС, американский регулятор) 18 декабря 2024 г. понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. – до 4,25-4,5%. Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной.
Вместе с тем, вступивший в должность 20 января президент США республиканец Дональд Трамп призвал ФРС продолжать снижать ключевую ставку. По его словам, он разбирается в денежно-кредитной политике лучше, чем те, кто ее определяет. Американский регулятор, в свою очередь, объявил о перерыве в решениях по ставке после декабрьского снижения.