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ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Ведомости

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Ставка по основным операциям рефинансирования составит 3,4%, следует из сообщения на сайте регулятора.

Ставки по депозитной программе и маржинальной кредитной программе также снижаются до 3,25% и 3,65% соответственно. Решение вступит в силу с 23 октября. Регулятор отметил, что решение о снижении ставки по депозитным операциям продиктовано обновленной оценкой перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики.

«Поступающая информация об инфляции показывает, что процесс дефляции идет по плану. На перспективы инфляции также повлияли недавние неожиданные снижения показателей экономической активности. Тем временем условия финансирования остаются ограничительными», – говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы ЕЦБ ожидает роста инфляции, прежде чем она снизится до целевого уровня в 2025 г. Внутренняя инфляция по-прежнему остается высокой, так как зарплаты продолжают ускоренный рост.

Совет управляющих ЕЦБ также заявил о планах обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2%.

В сентябре ЕЦБ также принял решение о снижении ставки по депозитам на 25 б. п. Ставка по депозитной линии снижалась до 3,5%, а по основным операциям рефинансирования и маржинальной кредитной линии – до 3,65% и 3,9% соответственно.

ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. в июне. В следующем месяце совет управляющих решил не менять три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов оставались на уровне 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно.

В конце августа был опубликован отчет статистического управления Евросоюза, согласно которому инфляция в еврозоне ожидаемо снизилась до 2,2% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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