ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Ставка по основным операциям рефинансирования составит 3,4%, следует из сообщения на сайте регулятора.
Ставки по депозитной программе и маржинальной кредитной программе также снижаются до 3,25% и 3,65% соответственно. Решение вступит в силу с 23 октября. Регулятор отметил, что решение о снижении ставки по депозитным операциям продиктовано обновленной оценкой перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики.
«Поступающая информация об инфляции показывает, что процесс дефляции идет по плану. На перспективы инфляции также повлияли недавние неожиданные снижения показателей экономической активности. Тем временем условия финансирования остаются ограничительными», – говорится в сообщении.
В ближайшие месяцы ЕЦБ ожидает роста инфляции, прежде чем она снизится до целевого уровня в 2025 г. Внутренняя инфляция по-прежнему остается высокой, так как зарплаты продолжают ускоренный рост.
Совет управляющих ЕЦБ также заявил о планах обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2%.
В сентябре ЕЦБ также принял решение о снижении ставки по депозитам на 25 б. п. Ставка по депозитной линии снижалась до 3,5%, а по основным операциям рефинансирования и маржинальной кредитной линии – до 3,65% и 3,9% соответственно.
ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. в июне. В следующем месяце совет управляющих решил не менять три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов оставались на уровне 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно.
В конце августа был опубликован отчет статистического управления Евросоюза, согласно которому инфляция в еврозоне ожидаемо снизилась до 2,2% в годовом выражении.