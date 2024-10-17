ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. в июне. В следующем месяце совет управляющих решил не менять три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов оставались на уровне 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно.