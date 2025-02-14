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/ Экономика

Бизнес предложил Минфину обнулить НДС для клининговых и охранных услуг

Это поможет отраслям плавно адаптироваться к фискальным новациям 2025 года
Дарья Мосолкина
Эксперимент по обелению бизнеса через обнуление НДС может остановить разрастание теневого сектора
Эксперимент по обелению бизнеса через обнуление НДС может остановить разрастание теневого сектора / Евгений Разумный / Ведомости

Бизнес предложил расширить эксперимент по обелению отдельных отраслей через обнуление налога на добавленную стоимость (НДС), включив в него с 2025 г. клининговые компании и частные охранные предприятия (ЧОП). Письмо с таким предложением за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина было направлено в конце января в адрес министра финансов Антона Силуанова. Документ есть у «Ведомостей». Представитель пресс-службы Минфина подтвердил его получение. Письмо будет рассмотрено «в установленном порядке», добавил он.

Еще одно предложение бизнес-объединения касается льготных условий выплаты страховых взносов – предоставления предприятиям МСП из сфер клининга и охранных услуг права на ставку по ним в 15% при численности работников до 1500 человек (аналогичные условия также сейчас действуют для общепита. – «Ведомости»), следует из документа. Авторы письма просят Минфин подготовить соответствующие поправки в Налоговый кодекс и распространить их на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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