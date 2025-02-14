Бизнес предложил Минфину обнулить НДС для клининговых и охранных услуг

Бизнес предложил Минфину обнулить НДС для клининговых и охранных услугЭто поможет отраслям плавно адаптироваться к фискальным новациям 2025 года
Бизнес предложил расширить эксперимент по обелению отдельных отраслей через обнуление налога на добавленную стоимость (НДС), включив в него с 2025 г. клининговые компании и частные охранные предприятия (ЧОП). Письмо с таким предложением за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина было направлено в конце января в адрес министра финансов Антона Силуанова. Документ есть у «Ведомостей». Представитель пресс-службы Минфина подтвердил его получение. Письмо будет рассмотрено «в установленном порядке», добавил он.
Еще одно предложение бизнес-объединения касается льготных условий выплаты страховых взносов – предоставления предприятиям МСП из сфер клининга и охранных услуг права на ставку по ним в 15% при численности работников до 1500 человек (аналогичные условия также сейчас действуют для общепита. – «Ведомости»), следует из документа. Авторы письма просят Минфин подготовить соответствующие поправки в Налоговый кодекс и распространить их на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.