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/ Экономика

Минэк разработал параметры участия ВЭБ.РФ в проектах ГЧП

Для оценки их эффективности будут использованы новые критерии, предложенные корпорацией развития
Дарья Мосолкина
Реализация новых проектов государственно-частного партнерства будет учитывать, например, среднее время на проезд и территориальную доступность социальных объектов для населения
Реализация новых проектов государственно-частного партнерства будет учитывать, например, среднее время на проезд и территориальную доступность социальных объектов для населения / Максим Стулов / Ведомости

Наряду с Минэкономразвития ВЭБ.РФ начнет рассматривать предложения о реализации проектов государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного (МЧП) партнерств. Министерство подготовило соответствующие поправки в приказ от 30 ноября 2015 г. № 894, который  устанавливает методику оценки их эффективности. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, участвовавший в разработке проекта изменений. ВЭБ.РФ разработал ряд предложений по актуализации методики оценки эффективности проектов, которые позволят оценивать востребованность проектируемого объекта и соответствие распределения рисков в проекте запрашиваемой инвестором доходности, подтвердил «Ведомостям» представитель госкорпорации. Сейчас они обсуждаются с министерством и профессиональным сообществом, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести корпорацию в число обязательных участников ГЧП-проектов и дал поручение правительству определить конкретные параметры и масштабы сделок, которые будут предполагать экспертизу ВЭБа. Необходимо улучшать механизм работы ГЧП, контролируя прозрачность и справедливость распределения рисков, указывал тогда президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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