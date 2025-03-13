Минэк разработал параметры участия ВЭБ.РФ в проектах ГЧП

Наряду с Минэкономразвития ВЭБ.РФ начнет рассматривать предложения о реализации проектов государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного (МЧП) партнерств. Министерство подготовило соответствующие поправки в приказ от 30 ноября 2015 г. № 894, который устанавливает методику оценки их эффективности. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, участвовавший в разработке проекта изменений. ВЭБ.РФ разработал ряд предложений по актуализации методики оценки эффективности проектов, которые позволят оценивать востребованность проектируемого объекта и соответствие распределения рисков в проекте запрашиваемой инвестором доходности, подтвердил «Ведомостям» представитель госкорпорации. Сейчас они обсуждаются с министерством и профессиональным сообществом, добавил он.