Счетная палата пожаловалась на Минфин в Генеральную прокуратуру

Счетная палата пожаловалась на Минфин в Генеральную прокуратуруОбращение связано с «ненадлежащим контролем» ведомства за одним из проектов
Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру из-за ненадлежащего контроля Минфина за реализацией проекта по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о своей работе в 2024 г., с которым ознакомились «Ведомости». Госдума планирует рассмотреть отчет 19 марта, говорил в начале месяца первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков.
Двухэтапный проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» по поручению правительства реализует Министерство культуры с использованием средств федерального бюджета и заемных средств Нового банка развития (создан странами – членами БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития). Также в реализации инициативы принимает участие Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Ее целью является повышение туристического потенциала девяти малых исторических поселений: Арзамаса, Выборга, Гороховца, Ростова, Старой Руссы, Суздаля, Торжка, Тутаева и Чистополя. Срок реализации обоих этапов проекта – 2019–2025 гг.