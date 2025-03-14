Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Счетная палата пожаловалась на Минфин в Генеральную прокуратуру

Обращение связано с «ненадлежащим контролем» ведомства за одним из проектов
Артем Кульша
Проект по комплексному развитию малых исторических поселений по поручению правительства реализует Министерство культуры с использованием средств федерального бюджета и кредитов Нового банка развития
Проект по комплексному развитию малых исторических поселений по поручению правительства реализует Министерство культуры с использованием средств федерального бюджета и кредитов Нового банка развития / Алексей Орлов / Ведомости

Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру из-за ненадлежащего контроля Минфина за реализацией проекта по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о своей работе в 2024 г., с которым ознакомились «Ведомости». Госдума планирует рассмотреть отчет 19 марта, говорил в начале месяца первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков.

Двухэтапный проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» по поручению правительства реализует Министерство культуры с использованием средств федерального бюджета и заемных средств Нового банка развития (создан странами – членами БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития). Также в реализации инициативы принимает участие Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Ее целью является повышение туристического потенциала девяти малых исторических поселений: Арзамаса, Выборга, Гороховца, Ростова, Старой Руссы, Суздаля, Торжка, Тутаева и Чистополя. Срок реализации обоих этапов проекта – 2019–2025 гг.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных