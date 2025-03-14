Счетная палата пожаловалась на Минфин в Генеральную прокуратуру

Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру из-за ненадлежащего контроля Минфина за реализацией проекта по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о своей работе в 2024 г., с которым ознакомились «Ведомости». Госдума планирует рассмотреть отчет 19 марта, говорил в начале месяца первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков.