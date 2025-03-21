Доходы бюджета от продажи конфискованного имущества превысили план

В федеральный бюджет зачисляется 100% средств от реализации конфискованного имущества, а также активов, обращенных в собственность государства на основании решений судов по уголовным делам. Кроме того, с июля 2024 г. доходы от продажи имущества коррупционеров зачисляются в федеральный бюджет, а не в бюджет Соцфонда, как это было ранее (с 2018 г. эти средства направлялись в бюджет Пенсионного, а затем Социального фонда). Именно с этими законодательными изменениями Счетная палата связывает увеличение поступлений по статье. Код бюджетной классификации по доходам от реализации конфискованного имущества был введен приказом Минфина только в ноябре 2024 г., поэтому доходов по этой статье в 2023 г. не было, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Счетной палаты.