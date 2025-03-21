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Доходы бюджета от продажи конфискованного имущества превысили план

В первую очередь это связано с реализацией имущества коррупционеров, пояснили в Счетной палате
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Группировка по доходам от реализации конфискованного имущества появилась только в ноябре 2024 г., напомнили в Счетной палате
Группировка по доходам от реализации конфискованного имущества появилась только в ноябре 2024 г., напомнили в Счетной палате / Алексей Орлов / Ведомости

Доходы федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного имущества, обращенного в собственность государства, составили в прошлом году 114,43 млрд руб. Такие данные приводятся в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета в 2024 г. Это выше плана, заложенного в проект бюджета, – по этой статье ожидались поступления в размере 80,8 млрд руб. в прошлом году и 81,45 млрд руб. в 2025 г. При этом, по данным Счетной палаты, в 2023 г. по этой статье поступлений не было.

В федеральный бюджет зачисляется 100% средств от реализации конфискованного имущества, а также активов, обращенных в собственность государства на основании решений судов по уголовным делам. Кроме того, с июля 2024 г. доходы от продажи имущества коррупционеров зачисляются в федеральный бюджет, а не в бюджет Соцфонда, как это было ранее (с 2018 г. эти средства направлялись в бюджет Пенсионного, а затем Социального фонда). Именно с этими законодательными изменениями Счетная палата связывает увеличение поступлений по статье. Код бюджетной классификации по доходам от реализации конфискованного имущества был введен приказом Минфина только в ноябре 2024 г., поэтому доходов по этой статье в 2023 г. не было, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Счетной палаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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