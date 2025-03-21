Счетная палата проведет проверку эффективности денежно-кредитной политики ЦБ

Счетная палата проведет проверку эффективности денежно-кредитной политики ЦБРост ставки в 2,8 раза за полтора года так и не помог достичь таргета по инфляции
Счетная палата (СП) уже приступила к проведению анализа «политики инфляционного таргетирования, проводимой Банком России в 2022–2024 гг., и ее влияния на фактический уровень достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации», рассказали «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. По итогам проверки планируется сформировать предложения по повышению согласованности денежно-кредитной, бюджетной и экономической политики, а также оценить влияние ключевой ставки на инвестиционное и сберегательное поведение граждан и бизнеса и на отдельные характеристики федерального бюджета, подчеркнули там. Работу планируется завершить в июне этого года.
СП в этом году оценит влияние ключевой ставки на инфляцию, расходы бюджета и уровень инвестиционной активности бизнеса. Об этом сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с ежегодным отчетом о деятельности СП в Госдуме 20 марта. По его словам, в план проверок на 2025 г. заложено «экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию». Он охарактеризовал его как «достаточно сложное» и отметил, что по этому вопросу «может быть много различных точек зрения». Прогнозируемые показатели по инфляции (таргет Центробанка составляет 4%. – «Ведомости») так и не были достигнуты, напомнил Ковальчук.