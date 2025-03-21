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Счетная палата проведет проверку эффективности денежно-кредитной политики ЦБ

Рост ставки в 2,8 раза за полтора года так и не помог достичь таргета по инфляции
Дарья Мосолкина
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук, выступая с ежегодным отчетом о деятельности СП в Госдуме, рассказал об экспертно- аналитических мероприятиях, связанных с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук, выступая с ежегодным отчетом о деятельности СП в Госдуме, рассказал об экспертно- аналитических мероприятиях, связанных с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию / Андрей Гордеев / Ведомости

Счетная палата (СП) уже приступила к проведению анализа «политики инфляционного таргетирования, проводимой Банком России в 2022–2024 гг., и ее влияния на фактический уровень достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации», рассказали «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. По итогам проверки планируется сформировать предложения по повышению согласованности денежно-кредитной, бюджетной и экономической политики, а также оценить влияние ключевой ставки на инвестиционное и сберегательное поведение граждан и бизнеса и на отдельные характеристики федерального бюджета, подчеркнули там. Работу планируется завершить в июне этого года.

СП в этом году оценит влияние ключевой ставки на инфляцию, расходы бюджета и уровень инвестиционной активности бизнеса. Об этом сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с ежегодным отчетом о деятельности СП в Госдуме 20 марта. По его словам, в план проверок на 2025 г. заложено «экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию». Он охарактеризовал его как «достаточно сложное» и отметил, что по этому вопросу «может быть много различных точек зрения». Прогнозируемые показатели по инфляции (таргет Центробанка составляет 4%. – «Ведомости») так и не были достигнуты, напомнил Ковальчук.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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