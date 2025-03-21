Счетная палата проведет проверку эффективности денежно-кредитной политики ЦБ

СП в этом году оценит влияние ключевой ставки на инфляцию, расходы бюджета и уровень инвестиционной активности бизнеса. Об этом сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с ежегодным отчетом о деятельности СП в Госдуме 20 марта. По его словам, в план проверок на 2025 г. заложено «экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию». Он охарактеризовал его как «достаточно сложное» и отметил, что по этому вопросу «может быть много различных точек зрения». Прогнозируемые показатели по инфляции (таргет Центробанка составляет 4%. – «Ведомости») так и не были достигнуты, напомнил Ковальчук.