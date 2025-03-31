Граждане стали больше интересоваться вопросами налогообложения

Граждане стали больше интересоваться вопросами налогообложенияОсновная причина – положения налоговой реформы, вступившие в силу в начале года
Физические лица стали чаще интересоваться вопросами налогообложения и обращаться за профессиональными консультациями, рассказали опрошенные «Ведомостями» юристы и консультанты. Этот тезис подтверждают также результаты опроса аудиторско-консалтинговой компании Б1, проведенного в конце 2024 – начале 2025 г. (есть у «Ведомостей). Лидером среди тем, которые волнуют граждан, оказалась налоговая реформа – она интересовала 93% опрошенных.
Действительно, в последнее время наблюдается всплеск интереса со стороны физических лиц, который связан не только с классической «сезонностью» (окончанием декларационной кампании), но и с реформой, в частности изменением порядка обложения отдельных операций, рассказала «Ведомостям» налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова. Физические лица сейчас обращаются за консультациями гораздо чаще и это связано не только с тем, что нагрузка на них увеличивается, но и с тем, как меняется администрирование – все больший акцент при проверках делается на состоятельных и не только состоятельных граждан, рассказала в ходе выступления на юридическом форуме «Ведомостей» партнер группы по разрешению налоговых споров Kept Галина Акчурина.