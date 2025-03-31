Граждане стали больше интересоваться вопросами налогообложения

Действительно, в последнее время наблюдается всплеск интереса со стороны физических лиц, который связан не только с классической «сезонностью» (окончанием декларационной кампании), но и с реформой, в частности изменением порядка обложения отдельных операций, рассказала «Ведомостям» налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова. Физические лица сейчас обращаются за консультациями гораздо чаще и это связано не только с тем, что нагрузка на них увеличивается, но и с тем, как меняется администрирование – все больший акцент при проверках делается на состоятельных и не только состоятельных граждан, рассказала в ходе выступления на юридическом форуме «Ведомостей» партнер группы по разрешению налоговых споров Kept Галина Акчурина.