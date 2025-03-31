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Граждане стали больше интересоваться вопросами налогообложения

Основная причина – положения налоговой реформы, вступившие в силу в начале года
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Физические лица стали чаще интересоваться вопросами налогообложения и обращаться за профессиональными консультациями, рассказали опрошенные «Ведомостями» юристы и консультанты. Этот тезис подтверждают также результаты опроса аудиторско-консалтинговой компании Б1, проведенного в конце 2024 – начале 2025 г. (есть у «Ведомостей). Лидером среди тем, которые волнуют граждан, оказалась налоговая реформа – она интересовала 93% опрошенных.

Действительно, в последнее время наблюдается всплеск интереса со стороны физических лиц, который связан не только с классической «сезонностью» (окончанием декларационной кампании), но и с реформой, в частности изменением порядка обложения отдельных операций, рассказала «Ведомостям» налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова. Физические лица сейчас обращаются за консультациями гораздо чаще и это связано не только с тем, что нагрузка на них увеличивается, но и с тем, как меняется администрирование – все больший акцент при проверках делается на состоятельных и не только состоятельных граждан, рассказала в ходе выступления на юридическом форуме «Ведомостей» партнер группы по разрешению налоговых споров Kept Галина Акчурина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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