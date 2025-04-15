Минпромторг откажется от субсидий на радиоэлектронику

Минпромторг откажется от субсидий на радиоэлектроникуВместо этого производители и разработчики смогут взять льготный кредит
Минпромторг перестанет выдавать субсидии производителям и разработчикам электронно-компонентной базы (ЭКБ). Взамен этого отрасли предлагают перейти на механизм льготного кредитования. Разработчики промышленной инфраструктуры также смогут обратиться за предоставлением займа в Фонд развития промышленности (ФРП). А финансирование разработки ЭКБ передадут Российскому научному фонду (РНФ), фонду «Сколково» и Фонду содействия инновациям (ФСИ, известен как «фонд Бортника», создан по поручению правительства в 1994 г.). Это следует из письма ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники» (подконтрольно Минпромторгу), направленного представителям производителей радиоэлектроники (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).
ФГБУ просит компании из списка рассылки подтвердить готовность к изменению порядка финансирования. Программа льготного кредитования планируется регулятором с целью совершенствования предоставляемых мер поддержки, она необходима для дополнительного стимулирования серийного выпуска продукции, уточнил представитель Минпромторга.