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Минпромторг откажется от субсидий на радиоэлектронику

Вместо этого производители и разработчики смогут взять льготный кредит
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг перестанет выдавать субсидии производителям и разработчикам электронно-компонентной базы (ЭКБ). Взамен этого отрасли предлагают перейти на механизм льготного кредитования. Разработчики промышленной инфраструктуры также смогут обратиться за предоставлением займа в Фонд развития промышленности (ФРП). А финансирование разработки ЭКБ передадут Российскому научному фонду (РНФ), фонду «Сколково» и Фонду содействия инновациям (ФСИ, известен как «фонд Бортника», создан по поручению правительства в 1994 г.). Это следует из письма ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники» (подконтрольно Минпромторгу), направленного представителям производителей радиоэлектроники (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).

ФГБУ просит компании из списка рассылки подтвердить готовность к изменению порядка финансирования. Программа льготного кредитования планируется регулятором с целью совершенствования предоставляемых мер поддержки, она необходима для дополнительного стимулирования серийного выпуска продукции, уточнил представитель Минпромторга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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