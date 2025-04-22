В правительстве одобрили поправки к новым правилам продажи доли в ООО

Минэкономразвития предлагает внести изменения в законопроект, который отменяет преимущественное право выкупа доли участником общества с ограниченной ответственностью (ООО). Проект поправок в закон об ООО ко второму чтению был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник в правительстве. В случае принятия новые правила согласования и продажи долей в ООО вступят в силу с 1 сентября 2025 г., говорится в документе (есть у «Ведомостей»). В материалах к законопроекту отмечается, что он согласован с ЦБ, Минфином, Минюстом, а также государственно-правовым управлением президента (ГПУ).