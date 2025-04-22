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В правительстве одобрили поправки к новым правилам продажи доли в ООО

Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года
Анастасия Бойко
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития предлагает внести изменения в законопроект, который отменяет преимущественное право выкупа доли участником общества с ограниченной ответственностью (ООО). Проект поправок в закон об ООО ко второму чтению был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник в правительстве. В случае принятия новые правила согласования и продажи долей в ООО вступят в силу с 1 сентября 2025 г., говорится в документе (есть у «Ведомостей»). В материалах к законопроекту отмечается, что он согласован с ЦБ, Минфином, Минюстом, а также государственно-правовым управлением президента (ГПУ).

Госдума приняла инициативу в первом чтении в январе. Предложенный механизм позволит упростить и ускорить сроки продажи доли в ООО. Участник общества, решивший продать свою долю, сможет не выжидать минимальный 30-дневный срок, который дается другим владельцам для преимущественного выкупа. Особенно актуальны изменения для бизнесменов, подпавших под санкции, отмечали ранее эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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