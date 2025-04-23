Ведомства выработали совместный подход к закреплению молодежной политики в ОКВЭД

В действующей редакции ОКВЭД есть код 75.13 – «Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики». По словам политолога Александра Немцева, он относится к Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН). «Здесь религиозное и национальное, и одно от другого надо отделить. Молодежная политика – это не только национальное и религиозное, но и просвещение детей, молодежи и прочее», – сказал он. Политконсультант Григорий Добромелов ранее говорил «Ведомостям», что код ОКВЭД необходим для систематизации финансирования молодежной политики: «Без институционализации очень сложно это проводить». «Речь идет о том, чтобы отрасль [молодежной политики] появилась как экономическая, обычная деятельность. Сейчас этого нет. Если она появится, то регионам могут быть спущены различные рейтинги: сколько у вас учреждений осуществляют работу в сфере молодежной политики? <...> То есть это систематизация, чтобы просто молодежь отвечала за молодежь, а не так, как сейчас, что молодежная политика есть все по чуть-чуть», – полагает Немцев.