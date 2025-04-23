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Ведомства выработали совместный подход к закреплению молодежной политики в ОКВЭД

Это позволит систематизировать финансирование направления
Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В начале апреля 2025 г. состоялось совещание представителей Минэкономразвития, Росстата, Росмолодежи, Минфина и Росстандарта для разработки совместного подхода по корректному отражению в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) деятельности по реализации молодежной политики в соответствии с законом «О молодежной политике в РФ», сообщила «Ведомостям» начальник административного управления Росстата Юлия Уварова в ответ на редакционный запрос. Результатом совещания стал выработанный подход к внесению соответствующих изменений в ОКВЭД, уточнила она.

Сейчас Минэк совместно с Росмолодежью готовят проект для его представления в Минфин, Минпромторг и Росстат, которые являются органами обязательного согласования проектов изменений в ОКВЭД.

В действующей редакции ОКВЭД есть код 75.13 – «Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики». По словам политолога Александра Немцева, он относится к Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН). «Здесь религиозное и национальное, и одно от другого надо отделить. Молодежная политика – это не только национальное и религиозное, но и просвещение детей, молодежи и прочее», – сказал он. Политконсультант Григорий Добромелов ранее говорил «Ведомостям», что код ОКВЭД необходим для систематизации финансирования молодежной политики: «Без институционализации очень сложно это проводить». «Речь идет о том, чтобы отрасль [молодежной политики] появилась как экономическая, обычная деятельность. Сейчас этого нет. Если она появится, то регионам могут быть спущены различные рейтинги: сколько у вас учреждений осуществляют работу в сфере молодежной политики? <...> То есть это систематизация, чтобы просто молодежь отвечала за молодежь, а не так, как сейчас, что молодежная политика есть все по чуть-чуть», – полагает Немцев.

Молодые повзрослели

31 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал соответствующую инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно новой классификации, к молодежи теперь будут относиться люди в возрасте от 18 до 44 лет (сейчас – до 35), в то время как лица в возрасте от 45 до 59 лет будут считаться людьми среднего возраста. «Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», – заявил Мурашко (цитата по ТАСС).

О том, что Росмолодежь совместно с Минфином, Минэкономразвития и Росстатом ведет работу над закреплением в ОКВЭД работы с молодежью, заявлял 11 апреля во время открытого диалога в Совете Федерации (СФ) глава Росмолодежи Григорий Гуров. По его словам, соответствующие изменения в классификатор планируется внести до конца 2025 г. Председатель комитета СФ по социальной политике Елена Перминова предложила Росмолодежи помощь в решении этой проблемы.

Код ОКВЭД для нужд молодежной политики поможет наладить работу по мониторингу и анализу статистических данных в этой области, а также упростить процедуру грантовой поддержки, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Этот шаг позволит институционализировать управленческие и аналитические функции в отрасли, а молодежная политика таковой по сути уже стала как инструмент реализации нацпроекта, а также продолжить выстраивать систему в органах власти всех уровней», – сказал он «Ведомостям». Молодежная политика сейчас находится на периферии, а Росмолодежь претендует на то, чтобы стать профильным министерством в перспективе, особенно с учетом того, что в ближайшее время возраст молодежи может быть увеличен до 44 лет, считает политолог Александр Немцев.

В Росстате сообщили, что проект Росмолодежи пока не поступал. «Ведомости» направили запросы в Минфин и Минпромторг на предмет поступления на согласование проекта изменения в ОКВЭД, а также запросы в Минэк и Росстандарт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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