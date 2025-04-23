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Доходы бюджета от повышенного НДФЛ выросли почти на треть в 2024 году

Выплата премий в декабре могла спровоцировать резкий рост налоговой базы
Дарья Мосолкина
В прошлом году НДФЛ впервые принес в казну больше денег, чем налог на прибыль
В прошлом году НДФЛ впервые принес в казну больше денег, чем налог на прибыль / Алексей Орлов / Ведомости

Федеральный бюджет получил 224,4 млрд руб. поступлений от повышенного НДФЛ по итогам 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель ФНС. В прошлом году налог с трудовых доходов, дивидендов и прибыли контролируемых иностранных компаний, превышающих 5 млн руб. в год, облагался по ставке 15%, из них 2 процентных пункта (п. п.) зачислялись в федеральную казну. Доходы бюджета по повышенной ставке перечисляются в фонд «Круг добра» для лечения детей с редкими заболеваниями. Полученная в прошлом году сумма превысила показатель предыдущего года почти на треть (29%) – в 2023 г. дополнительные поступления от состоятельных россиян составили 159,5 млрд руб. Также показатель оказался на 19,5% выше прогноза Минфина, который ожидал, что по итогам года сборы федерального бюджета от повышенной части НДФЛ достигнут 181 млрд руб.

В региональном разрезе лидером по поступлениям от дополнительных 2 п. п. ставки в федеральный бюджет традиционно стала Москва, следует из статистики ФНС, с которой ознакомились «Ведомости». Например, из 224,4 млрд руб. поступлений от дополнительных 2 п. п. ставки 110 млрд (49%) пришлось на столицу. Если рассматривать повышенный НДФЛ только на трудовые доходы, то Москва обеспечила 57,5% поступлений (62,5 млрд из 108,7 млрд руб.). Следом идут Санкт-Петербург (8,6 млрд руб.) и Московская область (7,1 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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