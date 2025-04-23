Доходы бюджета от повышенного НДФЛ выросли почти на треть в 2024 году

Доходы бюджета от повышенного НДФЛ выросли почти на треть в 2024 годуВыплата премий в декабре могла спровоцировать резкий рост налоговой базы
Федеральный бюджет получил 224,4 млрд руб. поступлений от повышенного НДФЛ по итогам 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель ФНС. В прошлом году налог с трудовых доходов, дивидендов и прибыли контролируемых иностранных компаний, превышающих 5 млн руб. в год, облагался по ставке 15%, из них 2 процентных пункта (п. п.) зачислялись в федеральную казну. Доходы бюджета по повышенной ставке перечисляются в фонд «Круг добра» для лечения детей с редкими заболеваниями. Полученная в прошлом году сумма превысила показатель предыдущего года почти на треть (29%) – в 2023 г. дополнительные поступления от состоятельных россиян составили 159,5 млрд руб. Также показатель оказался на 19,5% выше прогноза Минфина, который ожидал, что по итогам года сборы федерального бюджета от повышенной части НДФЛ достигнут 181 млрд руб.
В региональном разрезе лидером по поступлениям от дополнительных 2 п. п. ставки в федеральный бюджет традиционно стала Москва, следует из статистики ФНС, с которой ознакомились «Ведомости». Например, из 224,4 млрд руб. поступлений от дополнительных 2 п. п. ставки 110 млрд (49%) пришлось на столицу. Если рассматривать повышенный НДФЛ только на трудовые доходы, то Москва обеспечила 57,5% поступлений (62,5 млрд из 108,7 млрд руб.). Следом идут Санкт-Петербург (8,6 млрд руб.) и Московская область (7,1 млрд руб.).