Доходы бюджета от повышенного НДФЛ выросли почти на треть в 2024 году

Федеральный бюджет получил 224,4 млрд руб. поступлений от повышенного НДФЛ по итогам 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель ФНС. В прошлом году налог с трудовых доходов, дивидендов и прибыли контролируемых иностранных компаний, превышающих 5 млн руб. в год, облагался по ставке 15%, из них 2 процентных пункта (п. п.) зачислялись в федеральную казну. Доходы бюджета по повышенной ставке перечисляются в фонд «Круг добра» для лечения детей с редкими заболеваниями. Полученная в прошлом году сумма превысила показатель предыдущего года почти на треть (29%) – в 2023 г. дополнительные поступления от состоятельных россиян составили 159,5 млрд руб. Также показатель оказался на 19,5% выше прогноза Минфина, который ожидал, что по итогам года сборы федерального бюджета от повышенной части НДФЛ достигнут 181 млрд руб.