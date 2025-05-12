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В ЕАЭС обсуждают введение института уполномоченных экспортеров

Участники ВЭД из стран – участниц соглашения о свободной торговле смогут самостоятельно подтверждать происхождение товаров
Дарья Мосолкина
Владислав Воднев / РИА Новости
Владислав Воднев / РИА Новости

Страны ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) планируют рассмотреть изменения в договор о Таможенном кодексе (ТК) союза, предусматривающие появление нового института – уполномоченных экспортеров (УЭ). Согласно проекту протокола поправок в ТК (есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением), такие участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) смогут самостоятельно декларировать происхождение товаров, в случае если между ЕАЭС и иностранным государством, не входящим в него, действует соглашение о свободной торговле. Новые нормы будут работать в обе стороны – УЭ смогут стать продавцы как из стран союза, так и из третьих стран, заключивших такой международный торговый договор (т. е. по отношению к России они являются импортерами. – «Ведомости»).

Согласно поправкам, УЭ ЕАЭС или иностранного государства сможет самостоятельно оформлять декларации, которые необходимы для получения специальных льгот, полагающихся стране – партнеру по соглашению о свободной торговле, или односторонних тарифных послаблений. Этот документ должен будет содержать помимо прочего уникальный номер, присвоенный такому экспортеру. Новые нормы изменят в том числе правила взаимодействия с таможенными органами при ввозе товара – оформленные УЭ декларации заменят сертификаты о происхождении товаров, которые сейчас выдают торгово-промышленные палаты иностранных государств. При этом инспекторы смогут направлять туда запросы для проверки достоверности указанных экспортерами сведений, следует из проекта протокола.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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