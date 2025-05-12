В ЕАЭС обсуждают введение института уполномоченных экспортеров

Страны ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) планируют рассмотреть изменения в договор о Таможенном кодексе (ТК) союза, предусматривающие появление нового института – уполномоченных экспортеров (УЭ). Согласно проекту протокола поправок в ТК (есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением), такие участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) смогут самостоятельно декларировать происхождение товаров, в случае если между ЕАЭС и иностранным государством, не входящим в него, действует соглашение о свободной торговле. Новые нормы будут работать в обе стороны – УЭ смогут стать продавцы как из стран союза, так и из третьих стран, заключивших такой международный торговый договор (т. е. по отношению к России они являются импортерами. – «Ведомости»).