Союзники по G7 сделали налоговый подарок США

Союзники по G7 сделали налоговый подарок СШАЭто произошло прямо перед возобновлением глобальной торговой войны
Группы компаний, материнские структуры которых находятся в США, не подпадут под общемировой минимальный корпоративный налог, говорится в заявлении G7, опубликованном 28 июня на сайте американского министерства финансов. Вместо этого такие компании будут облагаться корпоративным налогом на прибыль по законам США.
Это коснется их прибылей как на внутреннем, так и на внешних рынках, налог с которых будет взиматься в американскую казну.
В 2021 г. около 140 государств согласились разработать систему, при которой минимальный уровень налога на прибыль международных групп компаний составит 15% вне зависимости от нахождения их головных организаций. Основная цель таких изменений – предотвращение создания новых офшорных зон. Тогдашняя американская администрация во главе с Джо Байденом поддерживала эту инициативу, проводником и организатором которой была Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Сама же глобальная реформа идет с начала 2010-х гг., а минимальный корпоративный налог в 15% – часть так называемого Pillar 2 (второй этап реформы, реализованный в 2019–2021 гг.). Он включает три правила: правило включения в доход (Income inclusion rule, IRR), правило о заниженном налогообложении (Undertaxed payment rule, UTPR) и налогообложение доходов у источника (Subject to tax rule, STTR). Основное правило Income inclusion rule (IIR) гласит, что если у материнской компании эффективная ставка налога на прибыль равна или больше 15%, а в юрисдикции нахождения ее «дочек» такая ставка (с консолидированная, если компаний несколько) меньше этого порога, то первая юрисдикция может потребовать с холдинговой компании уплатить налог, недоплаченный дочерними структурами.
Согласно дополнительному правилу Undertaxed payment rule (UTPR) страны нахождения дочерних организаций могут добирать налог либо с налоговой базы материнской компании, если ее ставка менее 15%, либо с этих дочерних организаций при том же условии. Применяется, если юрисдикция материнской компании не внедрила IRR. Последнее правило QDMTT (qualified domestic minimum top-up tax) позволяет юрисдикции добрать недостающий налог с материнской или дочерней компании, находящейся в ней.
Согласно нынешнему заявлению G7, американские компании освобождаются от уплаты по двум первым правилам.
Теперь эту договоренность должна утвердить сама ОЭСР. Журналисты издания The Hill подчеркивают, что, так как страны – члены G7 обладают в ней значительным влиянием, предполагается, что поблажки для американских компаний все-таки будут одобрены. Нынешний уровень корпоративного налога в США составляет 21% (по реформе 2017 г.) и выше минимального налога.
Администрация Трампа не хотела быть частью инициативы ОЭСР по причине высоких расходов на обслуживание госдолга (что производится из налоговых поступлений), говорит частный инвестконсультант Андрей Кочетков.
Госдолг США составляет больше $37 трлн. По данным комитета по ответственной бюджетной политике, обслуживание госдолга в 2025 г. составит, предположительно, $952 млрд, а в 2026 финансовом году может достичь $1 трлн.
По словам Кочеткова, снижение некоторых налоговых поступлений при следовании инициативе ОЭСР было бы дополнительным осложнением для американского бюджета и экономики в целом. При этом эксперт отмечает, что Трамп вряд ли пойдет и на повышение налогов, так как это противоречит его экономической повестке, одним из основных столпов которой является поддержка крупного бизнеса. Поэтому вместо нового этапа снижения ставки корпоративного налога Трамп пытается вынудить ФРС сократить ставку рефинансирования. То есть он вместо дополнительного снижения налогов предлагает компаниям облегчение возможностей заимствования.
Не стоит забывать, что в G7 пошли навстречу Трампу чуть более чем за две недели до истечения срока приостановки «зеркальных пошлин» Трампа 9 июля, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев.
2 апреля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении 185 стран и территорий. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер на 90 дней для всех, кроме Китая. Они предусматривали дополнительные пошлины в 20% на товары стран Евросоюза, 10% – на товары из Великобритании и 24% – на товары из Японии.
В связи с этим, продолжает Васильев, страны – члены G7 пошли на уступку Трампу, которую он объявит своей внешнеполитической победой. Эксперт не исключил возможности новой отсрочки по «зеркальным пошлинам» для европейцев – среди членов G7 три страны (Франция, Германия и Италия) являются членами группы.