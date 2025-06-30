Союзники по G7 сделали налоговый подарок США

Сама же глобальная реформа идет с начала 2010-х гг., а минимальный корпоративный налог в 15% – часть так называемого Pillar 2 (второй этап реформы, реализованный в 2019–2021 гг.). Он включает три правила: правило включения в доход (Income inclusion rule, IRR), правило о заниженном налогообложении (Undertaxed payment rule, UTPR) и налогообложение доходов у источника (Subject to tax rule, STTR). Основное правило Income inclusion rule (IIR) гласит, что если у материнской компании эффективная ставка налога на прибыль равна или больше 15%, а в юрисдикции нахождения ее «дочек» такая ставка (с консолидированная, если компаний несколько) меньше этого порога, то первая юрисдикция может потребовать с холдинговой компании уплатить налог, недоплаченный дочерними структурами.