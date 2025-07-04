Трамп усиливает давление на Китай через третьи страны

Вместе с тем прогресса у США в достижении полноценного торгового соглашения с Китаем пока особо не заметно. Было проведено несколько раундов переговоров, последний из которых проходил в Лондоне 9–10 июня. И 3 июля агентство Bloomberg раскрыло еще одно их последствие – администрация Трампа сняла ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для автоматизации проектирования микросхем (electronic design automation, EDA), которые были введены в конце мая 2025 г. О таком решении сообщила немецкая компания Siemens AG. Характерно, что это стало редким случаем, когда США допустили пересмотр работы механизма экспортного контроля по чипам в рамках торговых переговоров. Кроме того, агентство Reuters сообщило 3 июля со ссылкой на письмо американских властей и о разрешении экспорта этана, который необходим для производства пластмасс. Более 50% американского экспорта этана приходится на китайский рынок. Эти шаги США, как и анонсировал ранее министр торговли Говард Лютник, стали ответными послаблениями в рамках рамочного соглашения о торговом перемирии. Оно включает в себя упрощение Китаем поставок редкоземельных элементов, от которых критически зависят промышленные отрасли.