Трамп усиливает давление на Китай через третьи страны

Трамп усиливает давление на Китай через третьи страныОдновременно США сделали послабление для КНР ради редкоземов
Китай выступает против любых торговых сделок других стран с США в ущерб его интересам, а если такое будет происходить, то им следует ожидать решительных ответных мер. Об этом предупредила 3 июля представитель минкоммерции КНР Хэ Юнцянь, которая заверила, что сейчас в Пекине анализируют заключенную накануне сделку между Вьетнамом и США. Как сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, помимо установленной для Ханоя пошлины в 20% на все экспортируемые товары (вместо первоначальной 46%-ной) отдельно стороны установили тариф в 40% на все товары, которые идут транзитом. Еще с первого своего президентского срока Трамп обвинял Вьетнам именно в том, что страна позволяет себе реэкспортировать китайские товары. Как считают аналитики Bloomberg, эта сделка вполне может спровоцировать Китай на ответные меры. А учитывая тот факт, что КНР – крупнейший торговый партнер Вьетнама, любые ответные меры способны оказать серьезное влияние на его экономику.
Соглашение также демонстрирует, что Вашингтон вряд ли пойдет на снижение пошлин ниже 40% на китайские товары. До августа временный уровень пошлин на товары из Китая будет держаться на 55%, а в обратном направлении – на 10%. В свою очередь, как заявлял накануне Трамп по итогам разговора с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, эта страна отменяет для США все пошлины. Власти Вьетнама на момент сдачи материала условия сделки не подтвердили.
Реакция КНР на установление Вьетнамом 40%-ных пошлин на китайские товары будет предсказуемо негативной: 30% всего экспорта Вьетнама – это китайские товары, на которых, по сути, просто поменяли бирки, говорит научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. Сам же Вьетнам оказался стартовой площадкой для обкатки механизма торговой войны Вашингтона с Пекином. Ханой пошел на такое, считает эксперт, так как в отношении США он оказался в слабой позиции и не может позволить себе потерять американский рынок.
Теперь китайские производители, открывшие предприятия на территории Вьетнама, будут вынуждены пересчитать свои издержки и, возможно, покинуть страну в пользу другого государства в Юго-Восточной Азии, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Готовность Вьетнама идти на поводу у США была явно не предусмотрена китайскими предпринимателями и теперь они будут вынуждены еще внимательнее рассматривать политическую подоплеку, уверен эксперт.
Вместе с тем прогресса у США в достижении полноценного торгового соглашения с Китаем пока особо не заметно. Было проведено несколько раундов переговоров, последний из которых проходил в Лондоне 9–10 июня. И 3 июля агентство Bloomberg раскрыло еще одно их последствие – администрация Трампа сняла ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для автоматизации проектирования микросхем (electronic design automation, EDA), которые были введены в конце мая 2025 г. О таком решении сообщила немецкая компания Siemens AG. Характерно, что это стало редким случаем, когда США допустили пересмотр работы механизма экспортного контроля по чипам в рамках торговых переговоров. Кроме того, агентство Reuters сообщило 3 июля со ссылкой на письмо американских властей и о разрешении экспорта этана, который необходим для производства пластмасс. Более 50% американского экспорта этана приходится на китайский рынок. Эти шаги США, как и анонсировал ранее министр торговли Говард Лютник, стали ответными послаблениями в рамках рамочного соглашения о торговом перемирии. Оно включает в себя упрощение Китаем поставок редкоземельных элементов, от которых критически зависят промышленные отрасли.
Китай не будет безучастно наблюдать, заняв пассивную позицию, – в Пекине настроены договариваться, но понимают, что все договоренности с непредсказуемой администрацией Трампа будут недолговечными, говорит Ломанов. На любое серьезное ухудшение в экономической и технологической сфере по вине США в Китае найдут ответ, как это было с ограничением экспорта редкоземельных металлов, уверен эксперт.
Вместе с тем заключение торговых сделок до отведенного Трампом дедлайна – 9 июля – с Японией и Южной Кореей по-прежнему под угрозой. Новый президент Южной Кореи Ли Джэ Мен 3 июля предположил, что сторонам понадобится больше времени. А японские власти заявили, что не готовы «идти на жертвы» по вопросам сельского хозяйства (Трамп требует от Токио закупать больше американского риса. – «Ведомости»), пишет Nikkei.