Экономисты сообщили о влиянии «ножниц Кудрина» на экспортеров

История термина

Термин «ножницы Кудрина» появился в середине 2000-х гг., когда Алексей Кудрин руководил Министерством финансов. В этот период график расчетов с бюджетом был систематизирован таким образом, чтобы сумма текущих платежей начислялась исходя из предшествующей конъюнктуры. В результате налог, уплачиваемый сегодня, рассчитывался по вчерашним параметрам, таким как цена нефти и курс рубля. Экспортеры «недоплачивают», когда фактические цены на нефть растут или рубль ослабляется, и «переплачивают» их в противоположной ситуации.

Эффект «ножниц Кудрина» был особенно актуален до 2008 г., когда экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты рассчитывалась на основе мониторинга цен за два месяца, предшествующих периоду уплаты налога. Сейчас пошлина рассчитывается на основе мониторинга за один месяц (с 15-го числа по 14-е число следующего месяца), поэтому проявление этого эффекта стало редким явлением. Экономисты говорили о нем в 2020 г., когда на фоне пандемии и сокращения добычи мировой нефтяной рынок испытывал кризис (за год Brent подешевела на 20%, в моменте цена на фьючерсы WTI уходила в отрицательную область). Тогда в среднем цена российской нефти марки Urals опустилась почти до уровня 2004 г. и стала ниже цены отсечения в $42,4. Также в августе 2023 г. эксперты и источники, опрошенные «Ведомостями», заявляли, что экспортеры энергоресурсов могут вновь столкнуться с этим эффектом на фоне волатильности курса и цен на нефть.