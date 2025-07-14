Экономисты сообщили о влиянии «ножниц Кудрина» на экспортеров

Экономисты сообщили о влиянии «ножниц Кудрина» на экспортеровКомпании вынуждены продавать больше валюты для оплаты налогов
Экспортеры попали под «ножницы Кудрина», отмечают опрошенные «Ведомостями» экономисты. Этот эффект возникает, когда между моментом получения выручки в валюте и начислением налогов проходит время, в течение которого курс национальной валюты резко меняется (подробнее об этом эффекте – во врезе). В данном случае из-за укрепления рубля участникам внешнеэкономической деятельности приходится продавать больше валюты, чтобы получить рубли для уплаты налогов.
Особенно непросто экспортерам пришлось в январе – мае 2025 г. ввиду резкого укрепления рубля и падения цен на нефть, говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев. Налоговая база рассчитывалась по другим макроэкономическим индикаторам, в первую очередь более слабому рублю, напомнил руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков. Официальный курс доллара ЦБ снизился с начала года почти на 24%, на 11 июля он составлял 77,9 руб./$, укрепление рубля длится седьмой месяц подряд.
Из-за резкого укрепления рубля в I квартале текущего года можно сказать, что российские экспортеры столкнулись с эффектом «ножниц Кудрина» в апреле – июне, рассуждает старший аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк инвестиции» Александр Угрюмов. Он добавляет, что этот эффект в III квартале будет уже значительно слабее, поскольку укрепление рубля перестало быть таким резким, как в начале года.
Нефтегазовый сектор пострадал менее выраженно из-за того, что цены на нефть и на сжиженный природный газ (СПГ) держатся на приемлемых для российских поставщиков уровнях: нефть – в районе $70/барр., СПГ – около $13/MMBTU, говорит Малков. Это комфортный уровень цен даже с учетом дисконтов за риск, характерных для российского углеводородного экспорта, считает он.
А вот укрепление рубля действительно снижает итоговую рублевую выручку, говорит Малков. По указу президента экспортеры обязаны зачислить на счета в уполномоченных банках не менее 40% валютной выручки, затем продать на внутреннем рынке 90% зачисленной валюты, причем в двухнедельный срок, напоминает эксперт. Он считает, что это ограничивает возможности экспортеров в ожидании более благоприятной конъюнктуры валютных рынков.
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина 25 апреля сообщала, что с начала года экспортеры продавали на внутреннем рынке около 90% своей валютной выручки, хотя нормативы гораздо ниже. В апреле крупнейшие российские экспортеры совершили чистые продажи валюты в объеме 100% валютной экспортной выручки, говорилось в «Обзоре финансовых рисков» Банка России. Часть реализованной валюты могла также ранее находиться на депозитах.
На Финансовом конгрессе Банка России Набиуллина говорила, что экспортеры оказались в «ножницах» из-за высоких ставок, низкого курса и падения цен и спроса на экспортных рынках. В то же время рыночной экономике нужен такой курс, который отражает баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников, добавила Набиуллина.
С этим спорит главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. По его словам, экспортеры не испытывают проблем с выручкой. За исключением некоторых индустрий, их текущие доходы ниже, чем в прошлом, однако финансовая подушка за 2023–2024 гг. достаточна для выплаты налогов в бюджет, считает Коныгин. Он также напоминает, что с 2019 г. действует демпферный механизм, который снижает обязательства нефтяников перед бюджетом, когда экспортные цены на нефть выше, чем внутренние. Государство компенсирует нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в стране. В противном случае нефтекомпании, владельцы НПЗ, перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет. С 1 сентября 2022 г. и до 2025 г. в формуле учитывается также скидка на Urals к эталонной Brent. По мнению Коныгина, это нивелирует крепкий рубль.
Риск спирали
Малков утверждает, что говорить про риски спирали (когда снижение выручки экспортеров стимулирует новый виток укрепления рубля, что, в свою очередь, снова ухудшает положение бизнеса, работающего на внешних рынках. – «Ведомости») пока преждевременно: «Это более долгосрочный процесс, черта стагфляции, индикатор серьезного макроэкономического дисбаланса». Аблаев из ЦМАКПа считает, что говорить о спирали нельзя, так как рубль укрепляется не из-за продажи валюты экспортеров – на него влияют другие факторы. В их числе – высокая ставка, проциклическая продажа валюты Банком России, повышение налога на прибыль, что увеличивает спрос на рубль, говорит Аблаев.
История термина
Эффект «ножниц Кудрина» был особенно актуален до 2008 г., когда экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты рассчитывалась на основе мониторинга цен за два месяца, предшествующих периоду уплаты налога. Сейчас пошлина рассчитывается на основе мониторинга за один месяц (с 15-го числа по 14-е число следующего месяца), поэтому проявление этого эффекта стало редким явлением. Экономисты говорили о нем в 2020 г., когда на фоне пандемии и сокращения добычи мировой нефтяной рынок испытывал кризис (за год Brent подешевела на 20%, в моменте цена на фьючерсы WTI уходила в отрицательную область). Тогда в среднем цена российской нефти марки Urals опустилась почти до уровня 2004 г. и стала ниже цены отсечения в $42,4. Также в августе 2023 г. эксперты и источники, опрошенные «Ведомостями», заявляли, что экспортеры энергоресурсов могут вновь столкнуться с этим эффектом на фоне волатильности курса и цен на нефть.
Но если чрезмерно крепкий рубль сохранится в долгосрочном периоде, равно как и высокая ключевая ставка ЦБ, а цены на экспортные товары будут снижаться, то риски спирали могут возникнуть, допускает Малков. По его мнению, такой сценарий не допустят экономические власти.
Укрепление рубля носит сезонный характер вследствие низкого спроса на импорт, который восстановится во второй половине года, считает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКПа Олег Солнцев. Дополнительный эффект оказывает действие бюджетного правила, которое предполагает продажу валюты из ФНБ в случае, если цена на российскую нефть марки Urals ниже цены отсечения в $60/барр. В среднем за июнь сырье стоило $59,84/барр., сообщает Минэкономразвития со ссылкой на данные агентства Argus. Банк России называет основной причиной укрепления рубля жесткую денежно-кредитную политику, которая делает привлекательнее рублевые инструменты для граждан и компаний.
Экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев ожидает курс доллара около 80 руб./$ с возможным движением в сторону 70 руб./$, если ЦБ будет очень медленно снижать ставку. Угрюмов из «Газпромбанк инвестиций» предполагает, что курс валюты США будет около 90 руб./$ на конец года. Коныгин ожидает 91 руб./$. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что курс доллара в конце года составит около 87 руб./$.
Баланс бюджета
По словам Аблаева, бюджет пока не ощутил негативного влияния конъюнктуры из-за отложенного влияния выпадающих нефтегазовых доходов на поступление налогов, это произойдет позднее. На конец года дефицит бюджета превысит новый план на 1 трлн руб., полагает Коныгин. Итоговый размер дефицита бюджета на конец года составит порядка 4,5–4,8 трлн руб., согласен Вайсберг. В законе о бюджете на 2025 г. дефицит предусмотрен в размере до 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. По данным Минфина, за январь – июнь он уже достиг планки в 1,7% ВВП (в абсолютном выражении – 3,7 трлн руб.).
Сегодня и бюджет, и экспортеры сталкиваются с проблемой дефицита текущих доходов и вынуждены тратить ранее накопленные ликвидные валютные активы для финансирования текущих расходов, говорит Вайсберг. Он поясняет, что для компаний низкие цены на экспорт в пересчете на рубли транслируются в меньший объем прибыли, а для бюджета – в дефицит нефтегазовых доходов, более низкие поступления по налогу на прибыль, меньший объем НДС по импортируемым товарам.
Нефтегазовые доходы упали на 33,7% год к году в июне до 494,8 млрд руб., следует из данных Минфина. По итогам января – июня они снизились на 16,9% до 4,7 трлн руб. Чтобы уложиться в план по доходам, необходимо собрать ненефтегазовых доходов на 17,3 трлн руб., отмечает экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. Это на 22,3% выше результата второго полугодия 2024 г. – сейчас удается показывать рост в лучшем случае 15% год к году, полагает он. Рябов называет это крайне тяжелой задачей, учитывая нефтегазовую конъюнктуру и замедление экономики. И даже если план по доходам будет выполнен, единственная возможность нормализовать дефицит к 3,8 трлн руб. – сократить расходы на 5,5% год к году, уверен Рябов.