Сколько налогов IT-компании заплатили в 2024 году

Сколько налогов IT-компании заплатили в 2024 годуКаждый рубль господдержки обеспечил 2,2 рубля поступлений в бюджет
Доля налогов, выплаченных IT-компаниями, в общем объеме налоговых поступлений в бюджетную систему в 2024 г., за исключением налога на добычу полезных ископаемых и акцизов, составила 4,1% (+0,3 п. п. к 2023 г.). Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко в ходе пленарной сессии форума InfoSpace.
Плуготаренко пояснил, что подготовить методику оценки эффективности работы IT-отрасли АНО поручил вице-премьер Дмитрий Григоренко. «Самая главная задача, которая была поставлена, – это оценить степень возвращаемости государственных инвестиций. Грубо говоря, сколько на один вложенный государственный рубль отрасль отдает в виде налогов, рабочих мест и т. д.», – объяснил он.
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