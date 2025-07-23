Сколько налогов IT-компании заплатили в 2024 году

Доля налогов, выплаченных IT-компаниями, в общем объеме налоговых поступлений в бюджетную систему в 2024 г., за исключением налога на добычу полезных ископаемых и акцизов, составила 4,1% (+0,3 п. п. к 2023 г.). Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко в ходе пленарной сессии форума InfoSpace.