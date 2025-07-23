Руководство Евросоюза едет в Японию с надеждами, а в Китай – без них

Япония – традиционно второй после КНР торговый партнер ЕС в регионе. С 2019 г. действует соглашение о зоне свободной торговли, но с тех пор товарооборот не вырос очень значительно. В связи с этим лидеры могут объявить о создании «альянса конкурентоспособности Японии и ЕС», а также о развитии связей в рамках всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Они также намерены сотрудничать в создании крупномасштабной спутниковой инфраструктуры для снижения зависимости от SpaceX, пишет Nikkei. Кроме того, накануне на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, что впервые были исключены из антироссийского санкционного списка три японских танкера (что произошло впервые в истории этого списка), после того как компания Mitsui O.S.K. Lines дала «твердые гарантии», что больше не будет использовать их для транспортировки российских энергоносителей с проектов «Ямал» и «Арктика-2», для которых они были изначально предназначены.