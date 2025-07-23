Руководство Евросоюза едет в Японию с надеждами, а в Китай – без них

Руководство Евросоюза едет в Японию с надеждами, а в Китай – без нихЕС пытается укрепить свои торговые связи в Азии на фоне неразберихи с Трампом
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта 23–24 июля совершат краткое турне в две приоритетные азиатские страны – Японию и Китай. Как пишет агентство Bloomberg, если на поездку в Осаку и Токио они возлагают «большие надежды» по интенсификации торгового и оборонного сотрудничества, то от визита в Китай ожидания противоположные.
Фон дер Ляйен в соцсети X накануне своей поездки написала о том, что «мир быстро меняется», а Япония и ЕС должны «создать мир, который отражает наши ценности: открытую экономику, безопасное общество, справедливые правила». Воплощать столь масштабные планы в жизнь она попытается с потерпевшим только что на выборах в верхнюю палату парламента разгромное поражение премьером Японии Сигэру Исибой. Уже 22 июля, как пишет Kyodo, он столкнулся с растущим давлением от однопартийцев c призывом уйти в отставку, а уровень доверия его кабинету упал до рекордно низких 23%. Исиба же заявил о своем намерении остаться на посту.
То, что ЕС хочет вывести свои отношения с Японией на «новый уровень», сказал и Кошта. Он заверил, что стороны «продолжат работать вместе, отстаивая международный порядок, основанный на правилах, а также свободную и справедливую торговлю». Один из источников СМИ считает, что Токио и Брюссель обменяются своим опытом непростых переговоров с Трампом (ЕС грозят от него с 1 августа пошлины в 30%, Японии – в 25%).
Япония – традиционно второй после КНР торговый партнер ЕС в регионе. С 2019 г. действует соглашение о зоне свободной торговли, но с тех пор товарооборот не вырос очень значительно. В связи с этим лидеры могут объявить о создании «альянса конкурентоспособности Японии и ЕС», а также о развитии связей в рамках всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Они также намерены сотрудничать в создании крупномасштабной спутниковой инфраструктуры для снижения зависимости от SpaceX, пишет Nikkei. Кроме того, накануне на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, что впервые были исключены из антироссийского санкционного списка три японских танкера (что произошло впервые в истории этого списка), после того как компания Mitsui O.S.K. Lines дала «твердые гарантии», что больше не будет использовать их для транспортировки российских энергоносителей с проектов «Ямал» и «Арктика-2», для которых они были изначально предназначены.
Кошта также считает, что безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе «взаимосвязана», приведя в пример участие северокорейцев в боях СВО. В июне 2025 г. впервые прошло мероприятие в формате «диалога по вопросам безопасности и обороны» между ЕС и Японией. И подчеркивалось: они готовы совместно выступать против «любых попыток изменить статус-кво в Тайваньском проливе с помощью силы», что, конечно, не приносит бонусов в диалоге с КНР.
В Китае фон дер Ляйен и Кошта встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном, по итогам встреч пока не планируется даже совместного заявления. Более того, сам по себе саммит, который в нарушение традиции второй раз подряд проходит в Китае, был урезан с двух дней до одного из-за отмены бизнес-форума.
Профессор Центра изучения ЕС Пекинского университета иностранных языков Цуй Хунцзянь признал, что отношения между Брюсселем и Пекином сейчас напряженные, несмотря на то что теоретически тарифная политика президента США Дональда Трампа, объявившего им, по сути, торговую войну, могла бы сблизить стороны. Но разделяющие линии слишком значительны, и среди них – разное отношение к российским действиям на Украине. В принятый в июле 18-й пакет антироссийских санкций впервые попали два китайских банка, пусть и провинциального уровня, – Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. В минкоммерции КНР заметили попадание еще пяти компаний из этой страны и пообещали дать решительный ответ.
Сейчас представители Брюсселя снова поднимут вопрос о стабильных поставках из Китая редкоземельных элементов, что критически важно для европейской автомобильной и оборонной промышленности. Кроме того, традиционно европейцев волнует дисбаланс в торговле: согласно данным Eurostat, страны Евросоюза в 2024 г. экспортировали в Китай товаров на сумму 213,3 млрд евро, а импортировали – на 517,8 млрд евро. Наиболее значительные объемы поставок из КНР пришлись на электрооборудование, телекоммуникационное оборудование, а также оргтехнику и устройства для обработки данных, включая серверы. За последние 10 лет импорт в Евросоюз из Китая вырос более чем на 102%, в то время как экспорт из ЕС в КНР – на 47%. В середине июня 2025 г. фон дер Ляйен говорила, что мир сейчас переживает новый «китайский шок» (китайских товаров поставляется больше, чем рынки могут переварить. – «Ведомости»). При этом в мае она же говорила, что «на фоне текущей глобальной неопределенности и меняющейся геополитической динамики ЕС готов углублять партнерство с Китаем».
Тенденцией последних лет стало то, что Япония занимается диверсификацией своих отношений, а не полагается лишь на развитие двустороннего партнерства с США, говорит научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов. При этом японские элиты, как, впрочем, и элиты ЕС, по-прежнему привержены американоцентричному миропорядку, а давление Трампа считают, скорее, аномалией. Поэтому ЕС и Японии в нынешней ситуации выгодно координировать свои позиции, что, к слову, активно поощрялось во время президентства Джо Байдена, так как взаимодействие союзников США лишь укрепляло тот самый «порядок, основанный на правилах», говорит эксперт. Торговые связи между Токио и Брюсселем определенно будут углубляться. Кроме того, у Японии активно развивается сотрудничество по безопасности со странами НАТО, что, само собой, пересекается с развитием связей с государствами Евросоюза, заключает Нелидов.
Несмотря на низкие ожидания от визита фон дер Ляйен и Кошты в Китай, там им будет о чем поговорить в сфере торговли в условиях обострившихся трансатлантических отношений, уверен заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Поездка туда, скорее всего, действительно окончится без крупных договоренностей, но не без результатов, так как такие переговоры сами по себе станут важным сигналом. Кроме того, возможно, стороны снова поднимут ушедшую на второй план тему китайских инвестиций в ЕС. Вопрос же поставок редкоземов, который КНР сделала своим рычагом, действительно очень актуален для Брюсселя, так как ему непросто находить альтернативных поставщиков, в том числе среди стран Южной Америки. А вот с Японией глобально у ЕС особых проблем нет и почти никогда не было, подчеркивает Белов.