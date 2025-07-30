Правкомиссия одобрила сохранение единого сельхозналога для приграничных регионов

Новая мера позволит поддержать предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации из-за «действий вооруженных формирований или террористических актов», пишут авторы законопроекта в пояснительной записке. При этом ею сможет воспользоваться только бизнес, признанный пострадавшим не позднее конца 2023 г. В начале июля уже были приняты поправки в ФЗ «О развитии сельского хозяйства», согласно которым за такими предприятиями в 2025 и 2026 гг. сохраняется статус СТП. Эта мера позволила им сохранить право на получение отраслевых субсидий.