Правкомиссия одобрила сохранение единого сельхозналога для приграничных регионов

Правкомиссия одобрила сохранение единого сельхозналога для приграничных регионовЭта мера позволит поддержать бизнес, переставший соответствовать условиям льготного режима
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 29 июля одобрила поправки в Налоговый кодекс, призванные поддержать сельхозтоваропроизводителей (СТП) из приграничных регионов, где действует режим контртеррористической операции. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с итогами обсуждения. Согласно поправкам, такой бизнес на период 2024–2025 гг. будет сохранять статус плательщика единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), независимо от того, производит он собственную продукцию или нет.
Новая мера позволит поддержать предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации из-за «действий вооруженных формирований или террористических актов», пишут авторы законопроекта в пояснительной записке. При этом ею сможет воспользоваться только бизнес, признанный пострадавшим не позднее конца 2023 г. В начале июля уже были приняты поправки в ФЗ «О развитии сельского хозяйства», согласно которым за такими предприятиями в 2025 и 2026 гг. сохраняется статус СТП. Эта мера позволила им сохранить право на получение отраслевых субсидий.