Могут ли поставщики с помощью моратория избегать неустойки по госконтрактам

Крыловский центр в кассационной и апелляционной жалобах ссылался на правительственный мораторий, утверждая, что просрочка поставки пришлась на период действия особых экономических мер (введены в марте 2022 г.), а значит, обязанность по уплате неустойки не может быть признана действительной. По мнению предприятия, обязательства по контракту возникли еще до введения моратория и должны подпадать под его защиту. Также поставщик настаивал, что заказчик неправомерно отказался от оплаты оборудования до получения полного комплекта документации – оборудование было принято без замечаний и, как считает заявитель, заказчик мог установить разумный срок для досылки недостающих документов, как это предусмотрено статьей.