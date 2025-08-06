Минфин подтвердил планы по пересмотру осенью бюджетных параметров 2025 года

Осенью Минфин планирует внести на рассмотрение в Госдуму второй блок поправок к действующему закону о бюджете, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Корректировки будут «соответствовать складывающейся макроэкономической ситуации и приоритетам проводимой государством социально-экономической политики», добавил он. Представитель Минфина также уточнил, что поправки будут подготовлены на основе уточненного прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития. Говорить о конкретных изменениях в параметрах бюджета преждевременно, отметил он.