Минфин подтвердил планы по пересмотру осенью бюджетных параметров 2025 года

Минфин подтвердил планы по пересмотру осенью бюджетных параметров 2025 годаДефицит может значительно вырасти из-за крепкого рубля и дешевой нефти, считают эксперты
Осенью Минфин планирует внести на рассмотрение в Госдуму второй блок поправок к действующему закону о бюджете, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Корректировки будут «соответствовать складывающейся макроэкономической ситуации и приоритетам проводимой государством социально-экономической политики», добавил он. Представитель Минфина также уточнил, что поправки будут подготовлены на основе уточненного прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития. Говорить о конкретных изменениях в параметрах бюджета преждевременно, отметил он.
Правительству осенью придется пересмотреть федеральный бюджет из-за повышенных расходов, заявил 5 августа заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в ходе пресс-конференции Национальной службы новостей. Он объяснил, что налоговые поступления в бюджет сокращаются из-за приостановки инвестиционных программ крупного бизнеса, которые поддерживали и более мелких подрядчиков и обеспечивали таким образом налоговые доходы казны.