Медведев подписал постановление о повышении тарифа «Платона» на 25%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» на 25%, сообщается на сайте правительства. Таким образом, размер платы для большегрузов за километр пути составит 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее.

«Это решение принято на встрече председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта 2017 г.», — говорится в сообщении.

22 марта ассоциация грузоперевозчиков встретилась с «Единой Россией», а в четверг попала на совещание к премьеру и убедила его. Предложили также делать скидку для тех, кто много ездит, - например, после 60 000 км пробега за год.