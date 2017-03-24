ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Совет директоров ЦБ констатировал, что инфляция замедляется быстрее прогнозов, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. «В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 г. и будет поддерживаться в дальнейшем», - ожидает ЦБ.

Банк России допустил также возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года.

Накануне большинство экспертов не ожидали от ЦБ снижения ставки. Из 41 эксперта, опрошенного Bloomberg, сохранения ставки ожидали 30, остальные – снижения на 0,25-0,5 п. п. После решения ЦБ рубль символически укрепился к доллару на Московской бирже - с 57,4 до 57,2 руб. за доллар.