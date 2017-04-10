ФАС может стать главным контролером в области госзакупок – «Интерфакс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может стать главным контролером в России в области государственных закупок, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с соответствующими предложениями Минэкономразвития.

По словам источника, Минэкономразвития подготовило проект закона о внесении изменений в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ). Поправки предусматривают наделение ФАС полномочиями по проведению проверок органов исполнительной власти регионального и муниципального уровней, уполномоченных на проведение контроля в области закупок. Кроме того, эти полномочия ФАС предлагается распространить на проверку службой органов финансового контроля, являющихся при этом органами исполнительной власти.

В настоящее время полномочия по казначейскому контролю в области закупок возложены на Федеральное казначейство. Проведение самого контроля приостановлено до 1 января 2018 г. для госзаказчиков федерального уровня и до 1 января 2019 г. - регионального и муниципального уровней. В документе также оговаривается, что на контрольные органы не могут возлагаться полномочия по проведению централизованных закупок.

За координацию деятельности органов контроля в области закупок, согласно положениям законопроекта, будет отвечать федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок. В настоящее время таким органом является Минэкономразвития. Предполагается, что к июлю текущего года ведомство передаст эти полномочия Минфину.

Помимо этого Минэкономразвития или Минфин (в случае передачи полномочий) должны будут заниматься оценкой эффективности деятельности контрольных органов в области закупок органов финансового контроля, являющихся также органами исполнительной власти. Правила оценки эффективности контроля предстоит определить правительству.