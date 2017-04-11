Естественные монополии не должны участвовать в приватизации госкомпаний – Орешкин

Приватизация госкомпаний должна проходить на максимально конкурентных условиях, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. «В приватизации важно сохранить конкурентные условия - ни в коем случае нельзя продавать естественному монополисту. Мы прекрасно знаем из экономической теории, что после этого будет происходить максимизация прибыли монополии, монополиста с потерями для общества», – сказал он во время выступления на Апрельский конференции НИУ ВШЭ.

Он подчеркнул, что вопрос конкуренции при приватизации – первостепенный. «А приватизация - это уже последующие действия», - добавил он.

В части приватизации малых и средних предприятий, по мнению Орешкина, необходимо как можно быстрее двигаться вперед по пути продажи. Что касается крупных предприятий, то условия их продажи должны рассчитываться с точки зрения финансирования дефицита бюджета.