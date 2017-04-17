Промпроизводство в России выросло на 0,8% в марте – Росстат

Промышленное производство в России в марте 2017 г. увеличилось на 0,8% по сравнению с мартом 2016 г., сообщил Росстат. В феврале был зафиксирован спад промпроизводства на 2,7% на фоне календарного фактора - рабочих дней в феврале было на два меньше, чем в феврале прошлого года. В январе рост промпроизводства равнялся 2,3%.

За I квартал 2017 г. промышленность выросла на 0,1%. Экономисты ожидали более значительного восстановления роста в марте (тем более, в марте 2017 г. было на один рабочий день больше, чем в марте 2016 г.), консенсус-прогноз, подготовленный «Интерфаксом» в конце марта, предполагал рост на 1,6%.

С исключением сезонного и календарного факторов в марте 2017 г. промпроизводство, по расчетам Росстата, выросло на 1,2% (к февралю) после снижения на 1,5% в феврале и роста на 0,7% в январе.

В 2017 г. экономисты ожидают роста промышленности на 2,3% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в конце марта). В 2016 г. промышленность в России выросла на 1,3%.

Минэкономразвития в новом базовом сценарии, одобренном правительством 13 апреля (при среднегодовой цене на нефть $45,6 за баррель), прогнозирует рост промышленности в 2017 г. на 2,0%.