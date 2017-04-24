ВВП в марте показал нулевую динамику после снижения на 1,7% в феврале – ВЭБ

ВВП России в марте 2017 г., по оценке Внешэкономбанка, не изменился по отношению к соответствующему периоду прошлого года после сокращения на 1,7% в феврале, говорится в обзоре ВЭБа.

ВВП в марте по отношению к февралю с исключением сезонного и календарного факторов вырос на 0,2% после снижения на 0,2% месяцем ранее.

«Положительная динамика ВВП к предыдущему месяцу обусловлена ростом обрабатывающих отраслей (2,4%), торговли (0,5%), добычи полезных ископаемых (0,1%) и чистых налогов (0,1%). В области отрицательных значений оказались строительство (-1,7%), обеспечение электроэнергией и водоснабжение (-1,0%), производство продукции сельского хозяйства (-0,1%)», - отмечается в обзоре.

В I квартале ВВП по отношению к I кварталу прошлого года снизился на 0,3% против роста кварталом раньше. Это снижение полностью объясняется эффектом высокой базы високосного 2016 г.

По отношению к предыдущему кварталу рост ВВП в I квартале 2017 г. с исключением сезонного и календарного факторов оценивается в 0,3%.

«Основным фактором роста стал потребительский спрос, который смог поддержать общий рост экономики в I квартале. Однако рассчитывать на устойчивость роста потребления еще рано. Нужно помнить, что в этот период важную роль сыграл разовый фактор, связанный с январскими выплатами пенсионерам. Во II квартале действие этого фактора на потребительский спрос будет полностью исчерпано. Кроме того, кредитная активность населения остается низкой, а политика Банка России может начать ужесточаться в случае разогрева потребительского спроса. Индексация зарплат в бюджетном секторе в 2017 г. также не планируется», - приводится комментарий главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.