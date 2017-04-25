Путин обещал заняться рублем

На встрече предпринимателей Ярославля с президентом Владимиром Путиным один из бизнесменов поднял вопрос о курсе рубля - слишком крепкий курс подрывает экономику экспортера. Экспорт выгоден при курсе $55/руб.

Путин признал, что причины для беспокойства есть: «Мы без преувеличения думаем над этой проблемой каждый день. Если бы не было камер, я бы подробнее про это рассказал». «Я просто боюсь сказать лишнее слово, чтобы не навредить. Потому что здесь угрозы со всех сторон», - пояснил президент.

Власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля и постараются снять опасения экспортеров по вопросу укрепления национальной валюты, пообещал Путин.

«Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, а важна стабильность валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся», - пояснил он. Но если начать регулировать курс нерыночными способами, то появится слишком много рисков, предупредил он.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предрекал ослабление рубля во втором полугодии из-за увеличения импорта. Защищать экспортеров от валютных рисков предлагали инструментами хеджирования.