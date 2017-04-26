Недельная инфляция в России разогналась до 0,2%

Инфляция в России с 18 по 24 апреля составила 0,2%, сообщил в среду Росстат.

Этот показатель стал максимальным с начала января, выше рост цен был только с 1 по 9 января - на 0,3% (с 1 января были проиндексированы грузовые перевозки и период отсчета из-за праздников тогда был более длинным).

После первой недели января недельная инфляция была либо нулевой, либо 0,1%. Предыдущие три недели цены росли по 0,1%.

Разгон цен накануне заседания совета директоров ЦБ объясняется значительным удорожанием плодоовощной продукции - на 2,4% за неделю, в том числе капусты - сразу на 17,8%, лука - на 9,1%, картофеля - на 6,5%, моркови - на 5%. Помидоры подорожали на 3%.

С начала месяца инфляция к 24 апреля составила 0,4%, с начала года - 1,4%.

Консенсус-прогноз «Интерфакса», подготовленный по результатам опроса экономистов в конце марта - начале апреля, предполагает рост цен в текущем году на уровне 4,2%.