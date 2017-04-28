Торги пятницы открылись ралли бумаг госкомпаний на решении Медведева по дивидендам

В пятницу торги на Московской бирже открылись ростом котировок «Газпрома» , ФСК ЕЭС и «Россетей» на 2-4%, сообщает «Интерфакс». Агентство связывает ралли с информацией о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение, по которому госкомпании должны направлять на дивиденды за 2016 г. не менее 50% прибыли по МСФО.

Акции «Газпрома» в первую минуту торгов подорожали на 2,6% (до 136,82 руб. за штуку), акции ФСК ЕЭС - на 3,3% (до 0,19615 руб. за штуку), «Россетей» - на 3,8% (до 0,9442 руб. за штуку). К 10.01 мск индекс ММВБ составил 2029,59 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1121,79 пункта (+1,3%); рублевые цены большинства основных «фишек» выросли в пределах 4,7%. Доллар вырос до 57,06 руб. (+0,09 руб.).

Просели котировки «Новатэка» (+0,3%), «Северстали» (-0,1%).

«Минэкономразвития, федеральным органам исполнительной власти в целях мобилизации доходов федерального бюджета на 2017 г. поручено обеспечить при формировании позиции акционера - РФ - по вопросам выплаты дивидендов в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности (в том числе в инфраструктурных компаниях, компаниях нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса), принятие решений, предусматривающих направление на выплату дивидендов не менее 50% годовой прибыли акционерного общества, определенной по МСФО», - цитирует «Интерфакс» поручение Медведева по дивидендам. До того первый вице-премьер Игорь Шувалов в беседе с журналистами озвучил то же решение, но в формулировке, допускающей исключения. «Президент одобрил представленный правительством подход о выплате всеми госкомпаниями дивидендов в основном 50% от прибыли», - сказал он.