Силуанов возглавил наблюдательный совет ВТБ

Министр финансов России Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета ВТБ, свидетельствуют материалы госбанка.

До декабря 2016 г. наблюдательный совет ВТБ возглавлял Алексей Улюкаев, но после отставки с поста министра экономического развития он добровольно покинул совет. Обязанности главы набсовета были возложены на Сергея Дубинина.

Акционеры банка на годовом собрании 26 апреля проголосовали за включение в состав набсовета Силуанова и замминистра Николая Подгузова. В новый состав не вошел замминистра финансов Алексей Моисеев.

Все остальные члены, в том числе независимые, были включены в новый перечень кандидатов и избраны на годовом собрании.

В набсовет были переизбраны управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг, преподаватель МГУ Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава «Магнита» Сергей Галицкий, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, замглавы Института развития финансового рынка Валерий Петров, ректор «Сколково» Андрей Шаронов.