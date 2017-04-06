Медведев утвердил директиву об избрании Силуанова председателем наблюдательного совета ВТБ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил директиву об избрании министра финансов Антона Силуанова председателем наблюдательного совета ВТБ, сообщается на сайте правительства.

«Дмитрий Медведев утвердил директивы, которыми представителям интересов Российской Федерации — членам наблюдательного совета банка ВТБ (ПАО) предписывается голосовать», — говорится в сообщении.

Также Медведев утвердил директиву об переизбрании Андрея Костина президентом-председателем правления ВТБ сроком на 5 лет. Контракт Костина истекал 9 июня 2017 г.