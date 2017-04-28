Рост ВВП США в I квартале замедлился до минимума за три года

Рост ВВП США в I квартале 2017 г. составил 0,7% в пересчете на годовые темпы, замедлившись с 2,1% в IV квартале прошлого года, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.

Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали повышения на 1%.

Темпы роста американской экономики оказались самыми слабыми с января - марта 2014 г., когда было зафиксировано снижение ВВП.

Потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США, в I квартале выросли на 0,3%, что является худшим результатом с 2009 г.

До некоторой степени торможение экономики связано с влиянием временных факторов, включая теплую погоду и волатильность товарных запасов. Однако ряд причин могут оказаться более долгосрочными: например, динамика капиталовложений бизнеса будет зависеть от изменений регулирования в США, включая ожидаемые налоговые послабления.

По мнению экономистов, замедление роста в I квартале, столь характерное для последних лет, не повлияет на решимость Федеральной резервной системы (ФРС) продолжить повышение процентных ставок в текущем году. По данным Wells Fargo Securities, рост ВВП в I квартале с 2000 г. составлял в среднем 1% в пересчете на годовые темпы, тогда как в остальные девять месяцев экономика прибавляла в среднем 2,2%. Аналитики утверждают, что причина этого - недочеты в системе сезонных корректировок минторга.