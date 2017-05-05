Путин сократил срок оплаты по госконтрактам до 30 дней

Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий сроки оплаты госзаказчиками по госконтрактам, говорится в сообщении на сайте президента.

Документ, вносящий поправки в закон «О контрактной системе», 44-ФЗ, устанавливает новые предельные сроки по оплате госзаказчиками товаров, работ, услуг. По госконтрактам с субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными организациями срок оплаты сокращен до 15 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, для всех других госконтрактов - до 30 дней.

Однако правительство имеет право в отдельных случаях устанавливать другие предельные сроки оплаты товаров, работ, услуг, когда это необходимо для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

В апреле текущего года генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что задолженность госзаказчиков достигла 34 млрд руб. Еще в конце 2016 г. она была на уровне 30,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с сентябрем 2015 г. более чем на 5 млрд руб.

Подписанный сегодня Путиным закон подготовило Минэкономразвития.