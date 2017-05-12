Правительство изменило порядок определения аренды земельных участков

Размер ежегодной арендной платы за некоторые государственные и муниципальные участки земли не будет превышать земельный налог в отношении земли. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства. Речь, в частности, идет о федеральных участках земли для ведения сельского хозяйства, а также территориях, на которых расположены объекты незавершенного строительства. Ежегодный размер арендной платы за такие участки будет определяться на основе рыночной стоимости права аренды, но при этом будет оставаться неизменным в течение пяти лет.

Решения «направлены на обеспечение дополнительных гарантий экономической обоснованности определения арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки», - отмечается в документе.