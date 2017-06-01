Треть госпрограмм правительство признало неэффективными

Около трети государственных программ признаны неэффективными самим правительством, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Само правительство в своих документах говорит о том, что институт государственных программ не состоялся. Треть государственных программ, которые сейчас реализуются, самим правительством признаны неэффективными», - сказала она.

По мнению Голиковой, необходимо переходить на другие, более прозрачные механизмы определения приоритетов и формирования бюджетов ведомств. Существующие государственные программы достаточно громоздкие и не решают задач, которые сегодня стоят перед страной, заключила глава Счетной палаты.

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь назвал госпрограммы «мертворожденными». «Ведомства не знают всех показателей своих госпрограмм. Мы сейчас переходим на проектное планирование. Здесь важно целеполагание. Мы хотим лучше управлять деньгами», - добавил министр.