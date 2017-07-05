Путин назвал создание цифровой экономики вопросом национальной безопасности

Президент Владимир Путин заявил, что формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности России и ее независимости. Как передает ТАСС, он сказал это на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Он сравнил эту задачу с электрификацией страны в ХХ в. «Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества», - считает президент.

В тесном сотрудничестве с бизнесом и экспертами правительство подготовило программу по развитию цифровой экономики, которая рассчитана на десятилетия, напомнил Путин. По его оценке, за последние годы Россия заметно продвинулась по многим направлениям цифрового развития. По динамике распространения широкополосного доступа и беспроводных сетей Россия находится на уровне ведущих стран, отметил он и привел данные Росстата, по которым с 2010 по 2016 г.число домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло с 48,4 до 74,8%. При этом средняя скорость интернета в России в 2016 г. увеличилась на 29%, что сопоставимо с Францией и Италией.

По мнению Путина, развитие цифровой экономики - беспрецедентный по своему масштабу и влиянию проект. «Его действительно сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире. В их ряду - строительство железных дорог в конце XIX в. или электрификация страны первой половины XX в.», - сказал он.

Президент назвал необходимым определить, сколько денег должно на это выделяться, из каких источников и как повысить эффективность их использования. «В текущем году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 млрд руб., я прошу предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег», - заявил он.